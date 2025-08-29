Naast Ajax, PSV en Feyenoord gaan er dit jaar nog drie Nederlandse clubs Europa in. Go Ahead Eagles en FC Utrecht mogen hun borst natmaken voor de Europa League terwijl AZ hoge ogen hoopt te gooien in de Conference League. Dit zijn hun tegenstanders.

Net als in de Champions League wordt ook in de Europa en Conference League sinds vorig seizoen in een nieuwe opzet gespeeld. Daarin spelen de teams eerst een competitiefase. Ploegen uit hetzelfde land kunnen elkaar niet loten in deze fase van het toernooi. Zowel FC Utrecht als Go Ahead zijn in de Europa League ingedeeld in pot 4. AZ zit in de Conference League in pot 1.

FC Utrecht

FC Utrecht krijgt FC Porto op bezoek. Een terugkeer naar Nederland dus voor hoofdtrainer Francesco Farioli en voormalig PSV-spits Luuk de Jong. Het treft uit pot 1 ook Real Betis in Sevilla.

Tegenstanders FC Utrecht:

FC Porto (thuis)

Real Betis (uit)

Lyon (thuis)

Celtic (uit)

Nottingham Forest (thuis)

Freiburg (uit)

Genk (thuis)

Brann (uit)

Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles gaat naar Salzburg en krijgt uit pot 1 Aston Villa op bezoek.

Tegenstanders Go Ahead Eagles:

Salzburg (uit)

Aston Villa (thuis)

Lyon (uit)

Braga (thuis)

Nice (uit)

FCSB (thuis)

Panathinaikos (uit)

Stuttgart (thuis)

Conference League AZ

In de Conference League worden pot 1 en 2, 3 en 4 en 5 en 6 samengevoegd. Daaruit komen uiteindelijk zes tegenstanders.

Tegenstanders AZ:

ŠK Slovan Bratislava (thuis)

Crystal Palace (uit)

Jagiellonia (thuis)

Drita (uit)

AEK Larnaca (uit)

Shelbourne (thuis)

De UEFA streeft ernaar het volledige wedstrijdschema op zaterdag 30 augustus te publiceren. De Europa League begint officieel op 24 en 25 september. De overige groepsfasewedstrijden worden gespeeld op:

2 oktober

23 oktober

6 november

27 november

11 december

22 januari 2026

29 januari 2026

De acht beste clubs plaatsen zich voor de knock-outfase, die begint op 19 februari 2026. De clubs die eindigen tussen plek 9 en 24 gaan eerst naar een tussenronde. De finale vindt plaats op 20 mei in Beşiktaş Park in Istanbul. In de Conference League zal de competitiefase gespeeld worden op dezelfde data. De finale vindt plaats op 27 mei in de RB Arena in Leipzig.

Voorrondes

FC Utrecht moest donderdag nog het laatste duel in de voorrondes spelen tegen Zrinjski. Uiteindelijk werd het 0-0, wat over twee wijdstrijden genoeg was voor de Domstedelingen om voor het eerst sinds 2010 het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. In het heenduel werd het 2-0 voor de ploeg van Ron Jans.

Go Ahead Eagles speelt het Europese toernooi vanwege de winst van de KNVB Beker. AZ versloeg in de voorrondes Levski Sofia en stelde daarmee hun deelname aan de Conference League veilig.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Alles over Conference League

Check hier het laatste nieuws over de Conference League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.