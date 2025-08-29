Robin van Persie weet welke tegenstanders hij met Feyenoord treft in de competitiefase van de Europa League. Vrijdagmiddag vond de loting plaats. De Rotterdammers zijn gekoppeld aan onder meer Aston Villa, Real Betis en Celtic.

Feyenoord zat in pot 1 en kreeg daaruit Aston Villa (thuis) en Real Betis (uit). Het mooiste affiche is thuis tegen Celtic, waar Feyenoord warme banden mee heeft en goede herinneringen aan beleeft. Tegen de Schotten wonnen de Rotterdammers in 1970 de Europacup I. Verder treft het Braga (uit), Sturm Graz (thuis), FCSB (uit), Panathinaikos (thuis) en VfB Stuttgart (uit).

Feyenoord en Celtics

Voetbalicoon Wim Jansen (1946-2022) speelde een belangrijke rol bij beide clubs. De Nederlander eindigde als manager van de Schotten een titeldroogte van negen jaar in 1998. Het was gelijk ook zijn enige seizoen in Glasgow. In 1970 was hij de aanvoerder die met Feyenoord van Celtic won in de Europa Cup I. Op zondag 12 oktober spelen Feyenoord Legends en Celtics Legends tegen elkaar in De Kuip.

Twee jaar geleden zaten Feyenoord en Celtic nog in de groepsfase van de Champions League. In Rotterdam waren ze met 2-0 te sterk, op Celtic Park werd het 1-0 voor de thuisploeg.

Wedstrijdschema nog niet bekend

De Europa League heeft sinds vorig seizoen een nieuwe opzet. De eerste ronde bestaat uit een competitie met 36 clubs. Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles kunnen als teams uit dezelfde competitie elkaar niet treffen in deze fase van het toernooi. De UEFA streeft ernaar het volledige wedstrijdschema op zaterdag 30 augustus te publiceren.

Startdatum Europa League

De Europa League begint officieel op 24 en 25 september. De overige groepsfasewedstrijden worden gespeeld op:

2 oktober

23 oktober

6 november

27 november

11 december

22 januari 2026

29 januari 2026

De acht beste clubs plaatsen zich voor de knock-outfase, die begint op 19 februari 2026. De clubs die eindigen tussen plek 9 en 24 gaan eerst naar een tussenronde. De finale vindt plaats op 20 mei in Beşiktaş Park in Istanbul.

