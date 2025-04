Gespaarde Ruud van Nistelrooij ziet bijzondere boodschap van boze fans overvliegen tegen Liverpool

Met de aanstaande degradatie in zicht zijn de fans van Leicester City er klaar mee. Zij zijn niet te spreken over de bestuurlijke situatie bij de club van Ruud van Nistelrooij en lieten dat voorafgaand aan de wedstrijd tegen Liverpool ook blijken op bijzondere wijze.

De spelers waren nog bezig met de warming-up toen er een vliegtuig over het King Power Stadium in Leicester vloog. Daarachter hing een spandoek met de tekst: 'King Power clueless, sack the board!'.

De fans van de thuisploeg betichten het bestuur van hun club er dus van dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn en daarom willen zij ontslagen zien in de top van Leicester City. De spandoeken zijn vooral gericht op het bestuur van Leicester City. Van Nistelrooij wordt dus niks verweten, zo lijkt het.

De fans van Leicester City laten hun onvrede blijken over de huidige situatie bij de club.

Degradatie

Leicester hoopt zondag de laatste strohalm te pakken in de strijd om lijfsbehoud in de Premier League. Om dat te doen zal er gewonnen moeten worden, maar niet van de minste. Liverpool komt op bezoek in het King Power Stadium en de mannen van Arne Slot hebben de punten juist nodig richting het aanstaande kampioenschap.

Doek valt voor Ruud van Nistelrooij in Premier League, Arne Slot doet landgenoot met Liverpool pijn Ruud van Nistelrooij is zondagavond met Leicester City officieel gedegradeerd uit de Premier League. In eigen huis werd er met 0-1 verloren van Liverpool en alleen een driepunter tegen koploper was genoeg geweest om de laatste strohalm van lijfsbehoud vast te klampen.

Ruud van Nistelrooij stapte dit seizoen in als trainer van Leicester, maar verbetering was amper zichtbaar. Leicester staat een na laatste in de Premier League en alleen een wonder houdt de club op het hoogste niveau van Engeland. West Ham United staat met één wedstrijd meer gespeeld op de veilige zeventiende plaats. Zij hebben achttien punten meer dan Leicester, wat betekent dat The Foxes hun overgebleven zes duels allemaal zullen moeten winnen, en West Ham alles verliezen, om nog kans te maken op lijfsbehoud.

