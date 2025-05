Beruchte oud-Ajacied doet boekje open over levensbedreigende situatie: 'Ze zeiden dat ik zou sterven'

Oud-Ajacied Antony speelt momenteel bij Real Betis de frustratie weg die hem dwarszat bij Manchester United. In Sevilla toont de Braziliaan wekelijks op huurbasis zijn kwaliteiten. Toch zag het daar bij zijn geboorte niet naar uit, onthulde Antony.

"Ik werd met zeven maanden geboren, en de dokters zeiden dat mijn moeder of ik zou sterven. Godzijdank gaat het goed met ons beiden, maar de moeilijkheden begonnen toen ik geboren werd", sprak de Braziliaan in een interview bij Universo Valdano. "Ik werd een zeer vastberaden kind, ik geloofde altijd in mijn droom."

Betis-icoon komt met opvallende opmerking: 'Als Antony ontvoerd moet worden, regel ik de auto' Bij Real Betis is men bijzonder tevreden over Antony. Dat blijkt ook uit een opmerking van sportief directeur en clubicoon Joaquin voor de wedstrijd tegen Fiorentina. Betis wil de Braziliaan dolgraag definitief overnemen van Manchester United en daar heeft de club blijkbaar veel voor over.

De interview reageerde er behoorlijk luchtig op. "Daarom ben jij eerder bij het strafschopgebied dan je tegenstanders. Jij was als kind al eerder", grapte Jorge Valdano, waarna de twee erom lachten.

Antony bloeit op bij Real Betis

Velen zullen de 25-jarige Antony nog kennen van zijn tijd bij Ajax. Daar speelde hij tussen 2020 en 2022. De Braziliaanse dribbelkont maakte indruk op Erik ten Hag, die besloot hem mee te nemen naar Manchester United. De kosten zijn ook iedereen wel bekend: 100 miljoen euro. Maar wat Antony met Ajax in de Eredivisie en Champions League zien, kwam er bij The Red Devils nooit uit.

Antony tovert opnieuw: United-flop bezorgt Real Betis zege met wereldgoal Antony blijft zich van zijn beste kant laten zien bij Real Betis. De Braziliaanse aanvaller, deze winter nog overgekomen van Manchester United, drukte zondagavond opnieuw zijn stempel op de wedstrijd tegen Espanyol. In blessuretijd zorgde hij op fenomenale wijze voor dé beslissing. Een moment van pure klasse hield Betis in de race voor een felbegeerd Champions League-ticket.

Nadat Ten Hag vroeg in het seizoen werd ontslagen bij Manchester United slonken de kansen voor Antony, die onder de Nederlander ook al amper speelde. Hij hervond zijn voetbalgeluk op huurbasis bij Real Betis in La Liga. In twintig officiële wedstrijden is hij daar goed voor zeven goals en vier assists. Bij de groen-witte brigade uit Sevilla willen ze hem dan ook maar al te graag houden.

Het grote probleem is dat Antony gehuurd is en Manchester United waarschijnlijk een fors deel van de door hen uitgegeven transfersom wil terugverdienen. Betis-legende Joaquin is behoorlijk uitgesproken over Antony's toekomst. "Ik zorg voor de auto als hij ontvoerd moet worden, maar laat hem hoe dan ook blijven", grapte de sportief directeur.

Randje van Conference League-finale

Donderdagavond speelt Antony met Real Betis de tweede halve finale van de Conference League tegen Fiorentina. Vorige week in Spanje werd het 2-1 voor Betis, mede door een schitterende goal van de Braziliaan. In de eindstrijd wacht voor de winnaar hoogstwaarschijnlijk Chelsea, dat in de eerste halve finale met 4-1 won van het Zweedse Djurgården.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.