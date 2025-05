Antony tovert opnieuw: United-flop bezorgt Real Betis zege met wereldgoal

Antony blijft zich van zijn beste kant laten zien bij Real Betis. De Braziliaanse aanvaller, deze winter nog overgekomen van Manchester United, drukte zondagavond opnieuw zijn stempel op de wedstrijd tegen Espanyol. In blessuretijd zorgde hij op fenomenale wijze voor dé beslissing. Een moment van pure klasse hield Betis in de race voor een felbegeerd Champions League-ticket.

Tot diep in de tweede helft leek het duel in Barcelona af te stevenen op puntenverlies voor de ploeg uit Sevilla. Espanyol kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Roberto Fernández en hield lang stand. Betis had het meeste balbezit, maar was slordig in de eindfase en creëerde amper grote kansen.

De ommekeer kwam vlak voor tijd. Giovani Lo Celso brak de ban met een knappe actie door het centrum, waarbij hij twee verdedigers dolde en met de buitenkant van zijn voet raak schoot: 1-1. Een welkome opsteker, maar het bleek slechts het voorprogramma van een nog veel spectaculairder slotakkoord.

Verwoestend schot bezorgt Betis de volle buit

Die kwam, hoe kan het ook anders, van Antony. De rechtsbuiten trok naar binnen en haalde op kenmerkende wijze verwoestend uit. De bal vloog hoog en hard de verre kruising in: een treffer waar weinig keepers wat tegen hadden kunnen doen.

Het was alweer zijn vierde goal in La Liga, na eerdere fraaie treffers in de Conference League. In Sevilla groeit Antony uit tot publiekslieveling.

Betis droomt van Champions League mét Antony

De ontlading bij Betis was groot na afloop en dat gold ook voor de waardering richting Antony. Binnen de club groeit het besef dat hij meer is dan een tijdelijke aanwinst. "Ik regel de auto als hij ontvoerd moet worden, maar laat hem hoe dan ook blijven", grapte sportief directeur Joaquín onlangs.

De Braziliaan is gehuurd van Manchester United, maar Betis hoopt op een permanente deal. Met zijn prestaties én uitstraling lijkt Antony de ontbrekende schakel in een elftal dat weer durft te dromen van Europees topvoetbal. De ploeg is nog altijd volop in de race voor plek vijf in La Liga, die dit seizoen recht geeft op een ticket voor de Champions League. Met nog vier wedstrijden te gaan bedraagt de achterstand op nummer vijf Villarreal slechts één punt.

