Betis-icoon komt met opvallende opmerking: 'Als Antony ontvoerd moet worden, regel ik de auto'

Bij Real Betis is men bijzonder tevreden over Antony. Dat blijkt ook uit een opmerking van sportief directeur en clubicoon Joaquin voor de wedstrijd tegen Fiorentina. Betis wil de Braziliaan dolgraag definitief overnemen van Manchester United en daar heeft de club blijkbaar veel voor over.

Voor de wedstrijd tussen Betis en Fiorentina (2-1 winst voor Betis) werd Joaquin gevraagd naar de status van Antony. De Braziliaan werd in de winter gehuurd van Manchester United, waar hij overbodig was gebleken. In Sevilla bloeide Antony echter helemaal op en is hij nu één van de belangrijkste spelers van de ploeg. Betis zou hem daarom dolgraag definitief over willen nemen van United, maar dan moet er waarschijnlijk wel diep in de buidel getast worden.

Tegenover Movistar vertelde Joaquin over de huurperiode van Antony. "Ik zorg voor de auto als hij ontvoerd moet worden, maar laat hem hoe dan ook blijven", grapt de Spaanse oud-voetballer over de oud-speler van Ajax. Over een verlengde periode van Antony bij Betis wilde Joaquin nog niet al te veel kwijt. De Spanjaard wil vooral van de buitenspeler genieten. "Ik denk dat er nog belangrijke momenten zullen komen. We zullen later wel zien."

Opleving

Bij Manchester United had Antony een zware periode. De aanvaller werd voor honderd miljoen euro overgenomen van Ajax, maar het prijskaartje drukte zwaar op de buitenspeler. In zijn eerste 2,5 jaar in Manchester wist de Braziliaan nooit echt te overtuigen. In totaal was hij in die periode bij 17 doelpunten betrokken als voorgever of afmaker. In zijn eerste maanden in Betis is hij helemaal opgeleefd en was hij al bij tien goals betrokken.

Met Antony is Betis zelf ook volledig opgeleefd. De ploeg klom op van een plek in de middenmoot naar plaats zes in de Spaanse competitie en in de Conference League werd de halve finale gehaald. Mocht de club uit Sevilla de Europese prijs winnen, dan wacht voor volgend seizoen sowieso een ticket voor de Europa League. Donderdagavond werd al een grote stap gezet door met 2-1 in eigen huis te winnen van het Italiaanse Fiorentina.