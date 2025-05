Veelbesproken Trent Alexander-Arnold deelt emotioneel bericht bij afscheid van Liverpool

Trent Alexander-Arnold heeft zich in aanloop naar zijn afscheid bij Liverpool uitgesproken met een veelzeggend bericht op social media. De 25-jarige verdediger, die al bijna zijn hele leven bij de club speelt, deelde een korte maar beladen boodschap die fans én critici niet zal zijn ontgaan.

Na bijna twintig jaar komt er een einde aan een indrukwekkend Liverpool-hoofdstuk van Alexander-Arnold. De rechtsback die opgroeide in de stad, als kind doorbrak in de jeugdopleiding en uitgroeide tot vaste waarde en Champions League-winnaar, maakt transfervrij de overstap naar Real Madrid. Wat een warm afscheid had kunnen worden, wordt overschaduwd door spanningen: een deel van het Anfield-publiek floot hem recent uit en trainer Arne Slot uitte deze week openlijk kritiek op zijn inzet.

'20 jaar. Heb alles gegeven.'

Op social media liet Alexander-Arnold zich zaterdag uit met een veelzeggende post. Bij foto’s waarop hij zijn speciaal ontworpen voetbalschoenen aantrekt, bedrukt met de jaartallen 2005 en 2025, schreef hij: "20 jaar. Heb alles gegeven." Een duidelijke verwijzing naar zijn lange dienstverband bij Liverpool. De boodschap voelde voor velen als een persoonlijk slotakkoord én een subtiele reactie op de toenemende kritiek en afgenomen waardering binnen de club.

Het sentiment werd versterkt door de uitspraken van Slot eerder deze week. Volgens de Nederlander had Alexander-Arnold simpelweg beter moeten trainen, "om het mild te zeggen". Omdat zijn vertrek toch al vaststond, voelde Slot zich vrij om dat openlijk te benoemen. Later probeerde hij zijn woorden wat te verzachten. Hij zei dat hij Alexander-Arnold ook had verteld dat hij een betere verdediger is dan veel mensen denken, maar dat hij dat niet altijd laat zien. "Als hij gefocust is, kunnen weinig spelers hem passeren", aldus Slot.

20 years. Gave it everything ❤️ pic.twitter.com/78beQksNE7 — Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) May 24, 2025

Jürgen Klopp neemt het voor hem op

Oud-trainer Jürgen Klopp, jarenlang nauw verbonden met Alexander-Arnold, nam het nadrukkelijk voor zijn voormalig pupil op. "Deze jongen gaf echt alles voor dit shirt, dat heb ik van dichtbij meegemaakt", zei hij. Onder Klopp groeide Alexander-Arnold uit van jeugdspeler tot sterkhouder en symbool van de club. De Duitser is zondag aanwezig bij de huldiging op Anfield, waar ook Alexander-Arnold zijn laatste minuten voor Liverpool zal maken. De vraag blijft echter nog of hij in de basis zal starten.

