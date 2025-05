Ervaringsdeskundige steunt verguisde speler van Arne Slot: 'Het zorgde voor tranen bij mijn ouders'

Trent Alexander-Arnold zal Liverpool aan het einde van het seizoen transfervrij verlaten, tot groot ongenoegen van de supporters. Zo werd de rechtsback afgelopen zondag uitgejoeld door de fans. Nu krijgt de Brit steun van een ervaringsdeskundige.

De 26-jarige Alexander-Arnold werd zondag tijdens de 2-2 tegen Arsenal door een deel van het Anfield-publiek uitgefloten. Het was zijn eerste wedstrijd sinds hij aankondigde Liverpool aan het einde van het seizoen te willen verlaten. Na die reactie zij de meningen verdeeld: verdiende de tweevoudig Premier League-winnaar dit boegeroep of niet?

Geen basisplek

Coach Arne Slot besloot om Alexander-Arnold niet te laten starten, en zette in plaats van hem Conor Bradley een plek in de basis. Alexander-Arnold verving Bradley in de slotfase van de wedstrijd, maar werd bij zijn invalbeurt en bij zijn eerste balcontacten ontvangen met een hard boegeroep.

Arne Slot neemt het op voor uitgefloten Liverpool-ster: 'Dat maakt hem bijzonder' In de eerste thuiswedstrijd sinds het nieuws over zijn naderende vertrek naar buiten kwam, keerde Trent Alexander-Arnold terug op Anfield voor het duel met concurrent Arsenal. De wedstrijd eindigde in een spannend gelijkspel, maar het waren de gebeurtenissen naast het veld die de meeste aandacht trokken. Arne Slot moest zich na afloop uitlaten over een pijnlijk moment dat zelfs de eigen aanhang verdeelde.

Michael Owen

Michael Owen, die in 2004 Liverpool verruilde voor Real Madrid, en later voor Manchester United ging voetballen, toonde begrip voor de Liverpool-verdediger, en deelde zijn eigen ervaringen. Want ook Owen werd flink uitgefloten door het publiek van the Reds toen hij terugkeerde op Anfield. "Om door je eigen mensen uitgefloten te worden, dat voelt als een brok in je keel", aldus de voormalig spits.

Haat vliegt 'rat' en 'slangenjong' Trent Alexander-Arnold om de oren na 'verschrikkelijke actie' Fans reageren woedend op de boodschap die Liverpool-icoon Trent Alexander-Arnold maandag had. Hij vertrekt gratis bij de club die hem groot maakte en stapt over naar Real Madrid. Online krijgt de Engelse back veel haat over zich heen.

"Ik herinner me nog goed hoe ik na een wedstrijd met Newcastle tegen Liverpool in de spelerslounge zat, samen met mijn ouders, we waren allemaal aan het huilen, omdat ik was uitgefloten door mijn eigen fans". Hij vervolgde: "Zelfs nu heb ik er nog moeite mee om het te begrijpen. Ik ben waarschijnlijk de persoon die het beste weet hoe Trent zich nu voelt. Dit doet enorm veel pijn."

Arne Slot

Ook coach Slot reageerde op het voorval. "De fans hebben recht op hun eigen mening. Dat is in Liverpool niet anders", zei hij bij Sky Sports. "Sommige mensen waren teleurgesteld, anderen juist blij. Iedereen kijkt er anders naar. Voor mij draait het om wat spelers op het veld laten zien. En Trent gaf twee of drie fantastische passes. Dat maakt hem bijzonder."

Liverpool-trainer Arne Slot feestend gespot op Ibiza, omringd door vrouwen Liverpool-trainer Arne Slot is na het winnen van de Premier League-titel op Ibiza gespot. Hoewel er nog twee wedstrijden te spelen zijn vond hij het al tijd voor een feestje op het Spaanse eiland. Daar stond de Nederlander ook nog een verrassing te wachten.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.