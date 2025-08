AZ gaat een zwaar jaar tegemoet in de Eredivisie. Legio spelers uit het team van vorig jaar zijn vertrokken en daarmee begint de club uit Alkmaar weer van voor af aan. De hoop om uit te bouwen richting een topclub in Nederland lijkt daarmee wederom vervlogen. Deze zomer heeft wederom uitgewezen dat AZ gezien wordt als talentenhuis en dat enige loyaliteit aan het doel van de club ver te zoeken is.

Daarmee is niet gezegd dat AZ geen goed seizoen tegemoet zal gaan. Met hetgeen overblijft en wat AZ met het geld weer opnieuw kan investeren zal hoogstwaarschijnlijk Europees voetbal vast weer afgedwongen worden. Maar de grotere ambitie van AZ kan voorlopig weer de koelkast in. De volgende stap richting de absolute top van Nederland wil maar niet lukken in Alkmaar.

Verloren talent

Afgelopen seizoen imponeerde AZ weer, net zoals ze deden in de tijd van Sam Beukema en een Tijjani Reijnders. Ditmaal was Ruben van Bommel één van die talenten en ook eigen talent Jayden Addai zou een mooie toekomst tegemoet gaan. Maar andermaal werd duidelijk dat AZ voor zulke talenten niets meer is dan een springplank. Samen toewerken naar de top doen spelers liever niet in Alkmaar.

De volgende talenten staan bij AZ alweer in de rij om door te breken aanstaande seizoen, maar zo'n jonge ploeg brengt vaak wisselvalligheid met zich mee. AZ had daar vorig jaar last van en de eerste voorronde van de Europa League werd diezelfde wisselvalligheid tentoongesteld. In Finland ging AZ onderuit tegen Ilves Tampere met 4-3, een week later werd deze club in eigen huis met 5-0 afgeslacht.

Potentie bij jongelingen

Er zit dus potentie in het team van AZ, dat recent ook David Moller Wolfe is kwijtgeraakt. Als het niet uit kijkt verliest het ook nog Sven Mijnans die niet blij was met de houding van de club toen PSV interesse in hem had. Die interesse is vervlogen, maar Mijnans zal het niet vergeten. Gelukkig voor AZ is Kees Smit verder gegaan waar hij met het jeugd-EK was gebleven, hij oogt goed en lijkt stabiel te worden dit seizoen in de Eredivisie. Verder hebben Ernest Poku en Mexx Meerdink alle ruimte om zich te ontwikkelen dit seizoen.

Ondertussen kan Max Huiberts, de technische man bij AZ, in zijn handjes wrijven. Door transfers van Tijjani Reijnders, Milos Kerkez en Sam Beukema kreeg hij ook nog eens miljoenen uit eerdere vertrekken bij AZ. Daar kan hij tot september nog leuk mee aan de slag. Want ondanks dat huidige toppers de club hebben verlaten, heeft AZ altijd weer een neusje om goede talenten binnen te halen. Daarom zal AZ vast en zeker een Europees ticket weer ophalen dit seizoen.

