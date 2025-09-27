Voor PSV-spits Ricardo Pepi is het overduidelijk nog niet seizoen. De Amerikaan kampt al het hele seizoen met klachten door zijn eerdere zware knieblessure en moest tegen Excelsior óók al heel vroeg het veld verlaten door problemen met zijn fitheid. Pepi verliet het veld met een flink beteuterd gezicht.

Pepi kwakkelt al het hele seizoen met fysieke klachten. De 22-jarige spits komt terug van een zware kniekwetsuur, maar is overduidelijk nog niet de oude Pepi. De Amerikaanse aanvalsleider speelde tegen Ajax voor het eerst weer negentig minuten, maar lijkt hij voorlopig weer terug te keren in de ziekenboeg. De ernst van de blessure is vooralsnog onbekend, maar gezien de teleurstelling op zijn gezicht lijkt hij niet uit voorzorg gewisseld te zijn.

Schrik bij directie

PSV heeft een héél wisselvallig seizoen qua prestaties, mede door het feit dat de blessurelijst maar blijft oplopen. Ernest Stewart en Marcel Brands staken hun teleurstelling ook niet onder stoelen of banken op de tribune in Stadion Woudestein. De directie werd vlak na de wissel van Pepi in beeld gebracht. Brands slaakte een diepe zucht en Stewart schudde zijn hoofd en sloeg een hand voor zijn ogen.

Zij voelen de bui alweer hangen, na aanwinsten Alassane Pléa, Myron Boadu en Ruben van Bommel raken de Eindhovenaren wéér een aanvaller kwijt. Tegen FC Twente viel Pléa uit met een zware kwetsuur aan zijn knie, vervanger Myron Boadu is er voorlopig ook niet bij door een spierblessure en afgelopen weekend kwam daar Ruben van Bommel bij met een zware knieblessure. Met het uitvallen van Pepi, die overigens naar zijn hamstring greep, komt daar dus wéér een flinke tegenvaller bij voor PSV-trainer Peter Bosz.

Teleurstelling voor Pepi

De Amerikaan komt terug uit een moeilijke periode. "Ik kon zes tot zeven weken niet lopen, dus ik lag alleen maar in bed of op de bank, waar ik tv keek of plezier maakte met mijn moeder. Meer dan dat kon ik niet doen", vertelde Pepi deze week bij ESPN. Tegenover onder meer deze site verklaarde hij dat 'dit zijn jaar moest worden', maar voorlopig lijkt hij zich weer te kunnen focussen op revalideren.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.