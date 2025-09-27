PSV had een op papier relatief eenvoudige klus tegen Excelsior, maar na de eerdere uitglijder tegen Telstar is niets meer vanzelfsprekend. Dat bleek ook op Woudestein. De ploeg van Peter Bosz boekte wederom een zwaarbevochten overwinning. Het eindigde in 2-1.

Dat er vanaf meet af aan hoop was voor de Kralingers tegen regerend landskampioen PSV bleek wel in de openingsfase. Excelsior overleefde een aantal grote kansen van PSV, maar kwam uiteindelijk zelf op voorsprong. Eerst volgde een waarschuwing van Arthur Zagré, die de bal al op de lat poeierde. In de daaropvolgende hoekschop kon Szymon Wlodarczyk van dichtbij binnen tikken: 1-0. Ongekende weelde voor Excelsior.

Schitterende vrije trap

PSV schrok overduidelijk wakker van het vroege tegendoelpunt, want direct ging het tempo omhoog bij de ploeg van Peter Bosz. Dat werd in de negentiende minuut beloond met een schitterende treffer van Joey Veerman. De Volendammer mocht op ruim twintig meter van het doel aanleggen en krulde de vrije trap op schitterende wijze in de bovenhoek: 1-1.

Tegenslag PSV

PSV kreeg in de eerste helft verder een flinke dreun te verwerken. Ricardo Pepi moest geblesseerd het veld verlaten. Zo heeft PSV het met de aanvallers zwaar te verduren. Eerder deze week werd al bekend dat Ruben van Bommel zo goed als zeker dit seizoen niet meer in actie komt vanwege een ernstige kwetsuur.

PSV ontsnapt aan achterstand

Excelsior voelde aan alles dat er iets te halen viel en begon dan ook zéér fel aan de tweede helft. Dat leverde meteen de voorsprong op voor de ploeg van Ruben den Uil. Casper Widell tikte van dichtbij binnen, maar scheidsrechter Dennis Higler was direct overtuigd dat er bij de hoekschop een overtreding werd begaan op PSV-doelman Matej Kovar. De leidsman kende geen twijfel en zette zonder ingrijpen van de VAR een streep door het doelpunt.

Onverwachtse voorsprong

De nummer veertien van de Eredivisie hield knap stand tegen PSV, dat vrij tandenloos voor de dag kwam. Tóch was daar in 72e minuut plots de voorsprong voor de Eindhovenaren. Invaller Dennis Man nam de bal op prachtige wijze mee en legde goed breed op de meegelopen Ismael Saibari. De aanvallende middenvelder wist daar wel raad mee en tikte de bal in het lege doel: 1-2.

In de slotfase trok Excelsior alles uit de kast voor de gelijkmaker, maar PSV trok de zege na een korte onderbreking wegens enkele gegooide bekers op het veld over de streep. Daarmee keren de Eindhovenaren huiswaarts met de volle buit.

Koppositie voor PSV

De Eindhovenaren kennen een zéér wisselvallige competitiestart, maar heeft voorlopig wel plek één in handen. De ploeg van Bosz heeft na zeven duels zestien punten en deelt daarmee de koppositie met Feyenoord. De Rotterdammers spelen zondagmiddag de lastige uitwedstrijd tegen FC Groningen, maar kunnen dan de marge weer op drie brengen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.