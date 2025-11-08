Na het ontslag van John Heitinga draait de geruchtenmolen op volle toeren. Tal van namen komen voorbij die zijn plek als trainer van Ajax moeten overnemen. Sportnieuws.nl vroeg haar lezers wie zij graag voor de groep zien staan in Amsterdam: er was enige verdeeldheid, maar uiteindelijk springt er één naam boven de rest uit.

Na de slechte resultaten van Ajax besloot de club John Heitinga en zijn staf op non-actief te zetten, tegelijk stelde Alex Kroes zijn rol als technisch directeur beschikbaar. Als de fans het voor het zeggen zouden hebben, weten zij wie er moet komen.

Wie moet Heitinga opvolgen?

De welbekende geruchtenmolen draait op volle toeren en namen als Ange Postecoglou, Xavi en Alex Pastoor & Patrick Kluivert komen voorbij. Sportnieuws.nl stelde een lijstje op en vroeg haar bezoekers: Wie moet Heitinga nu opvolgen?, de stemming is duidelijk: een oud-bekende moet terug.

En dan hebben we het niet over John van 't Schip of Frank de Boer. Van de ruim 4000 stemmen kregen zij maar 4% (Van 't Schip) en 9% (De Boer) van de stemmen. Al was een terugkeer van De Boer sowieso twijfelachtig geweest. Hij gaf eerder aan deze website al aan dat hij daar geen interesse meer in heeft. Al zou hij wellicht wel een goede optie zijn voor de club uit Amsterdam, zij het als tussenpaus.

Ook zien de fans geen terugkeer van oud-spelers zitten. Clarence Seedorf en Patrick Kluivert hebben ervaring en zijn beschikbaar, maar zij kregen maar 6 procent van de stemmen. Ook andere beschikbare trainers als Ruud van Nistelrooij en Mark van Bommel, kregen niet de voorkeur. Het zijn dan ook PSV'ers en kregen maar 4 en 6 procent van de stemmen.

Erik ten Hag

De twee topkeuzes kregen 15% en 25% van de stemmen, het hing er nogal om dus. Maar uiteindelijk is het toch Erik ten Hag die men graag terug ziet keren in Amsterdam. Hij ontving een heldenstatus voor zijn eerste periode in Amsterdam waar hij een groot aantal prijzen binnensleepte en de halve finale van de Champions League bereikte. Na avonturen bij Manchester United en een kortstondige bij Bayer Leverkusen, hopen fans op een terugkeer van de Nederlander.

Lang was Ron Jans ook een groot favoriet, maar hij legt het toch af. De Utrecht-trainer heeft in het verleden al eens aangegeven niet per se die behoefte te voelen.

Opties

Ten Hag is beoogd topfavoriet, maar er zitten toch wat haken en ogen aan zijn terugkeer. Het is de vraag of Ajax het financieel kan ophoesten. De club is in financiële nood en doet er alles aan weer gezond te worden. Een hoog salaris, dat Ten Hag toch vraagt na zijn eerdere jobs, past daar niet bij. Aan de andere kant hoeft Ten Hag het niet voor het geld te doen en kan hij daarop inleveren op zoek naar sportief revanche.

Ook was er een groep van 12 procent die graag wederom een buitenlandse trainer voor de groep zag staan. Ajax is daar normaliter niet zo van maar voor een deel van de fans is het experiment met Francesco Farioli vorig jaar positief gebleken.

