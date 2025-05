Intens conflict komt Ajax duur te staan: pikante details bekendgemaakt rondom omstreden transfer Antony

De transfer van Antony van Ajax naar Manchester United kent een gigantische nasleep. Door een conflict tussen het management van de Braziliaan en de Amsterdamse club zijn er details over de transfer naar buiten gebracht. Dit geeft een uniek inkijkje in een zaak die Ajax duur komt te staan.

Ajax stuurde op 31 augustus 2022 een mail naar het management van buitenspeler Antony, vlak voor zijn vertrek naar Manchester United. De e-mail ging over de zogenaamde commissie, de vergoeding die spelersmakelaars ontvangen bij transfers.

Antony’s management had bepaalde eisen, maar Ajax vroeg de Braziliaanse agenten om met een nieuw voorstel te komen. Een bedrag dat meer overeenkwam met wat zij in Amsterdam als redelijke bemiddelingskosten beschouwden. 'Volgens ons is dat zo'n 100.000 euro', schreef Ajax.

Het kamp van Antony vond dat echter niet redelijk. Zij wilden meer. Geen ton, maar ruim vijf miljoen euro.

Openbaar gemaakt

Deze mailwisseling en de genoemde bedragen werden op maandagavond openbaar gemaakt door de arbitragecommissie. Hieruit werd opnieuw duidelijk dat een van de meest opvallende Eredivisietransfers van de afgelopen jaren een langdurige nasleep kende.

Nadat Antony vorig jaar al zelf een zaak had aangespannen bij de arbitragecommissie vanwege boetes die Ajax hem oplegde, blijkt nu ook zijn management een geschil met Ajax bij die commissie aan te hebben gebracht.

De daardoor vrijgekomen details, e-mails en appberichten bieden een zeldzaam kijkje achter de schermen, omdat informatie over commissies voor spelersmakelaars doorgaans niet openbaar wordt gemaakt.

Commissiegeld

De zaak gaat, zoals eerder gezegd, over commissiegeld, oftewel de vraag hoeveel geld agentschap van Antony zou krijgen na zijn transfer naar Manchester United. Volgens de agenten van 4ComM Marketing & Career Management is het geld niet eerlijk verdeeld. Zij stellen dat Ajax hen al drie jaar een bedrag van 5.250.000 euro verschuldigd is als vergoeding voor de bemiddeling bij de transfer.

Maar de hoofdstedelingen kijken hier anders tegenaan. Dat blijkt indirect ook uit een WhatsApp-gesprek tussen financieel directeur Susan Lenderink en toenmalig technisch directeur Marc Overmars op 19 februari 2020, rond de periode dat Antony van São Paulo naar Ajax overkwam.

Bij deze transfer bespreken de twee directeuren ook de voorwaarden van 4ComM. Agent Zurlenio de Oliveira Pedroso verlangt dat het bureau bij een toekomstige transfer van Antony nog eens 10 procent van de toekomstige transfersom ontvangt. Lenderink ziet dat verzoek van Pedroso, dat uit de 'hoge hoed' lijkt te komen, niet zitten. 'Die bepaling schrappen we wat mij betreft', stuurde ze naar Overmars. Hier was de toenmalig technisch directeur het mee eens.

Niets verschuldigd

Fast forward naar de zomer van 2022. Antony maakt opnieuw een transfer. Hij vertrekt voor zo'n 95 miljoen euro van Ajax naar Manchester United. Het Braziliaanse agentschap is hierbij eveneens betrokken. Terwijl de laatste details worden afgerond, vraagt een medewerker van het bureau ondertussen alvast naar de commissie. Hij stuurt een mail waarin hij stelt dat het agentschap recht heeft op de commissie. Volgens de club uit Amsterdam is het de Brazilianen echter niets verschuldigd.

Er is echter wel een ander bureau dat commissie ontvangt van Ajax: de Forza Sports Group. Deze makelaars waren ook betrokken bij Antony’s transfer naar Ajax en kregen daarvoor destijds 550.000 euro. Daarbij werd afgesproken dat Forza ook zou profiteren van een eventuele volgende transfer, via een staffelregeling als de transfersom boven de 40 miljoen euro zou uitkomen. Dankzij deze afspraak kan Forza na de deal tussen Ajax en United een flink bedrag bijschrijven: precies 5.250.000 euro.

Het is geen toeval dat dit exact het bedrag is dat de Brazilianen van Ajax eisen. Zij vinden dat als Forza die commissie krijgt, zij dat ook zouden moeten krijgen. Opmerkelijk is dat uit de documenten blijkt dat de Brazilianen niet begrijpen waarom Forza bij de deal betrokken is. ‘We weten niet eens wie zij zijn’, schrijven de Brazilianen aan Manchester United.

De Brazilianen stellen voor dat de Engelse club de commissie zou kunnen betalen, maar dit verzoek wordt afgewezen. United zal hen uiteindelijk geen bemiddelingskosten uitkeren.

Uitspraak arbitragecommissie

Ajax is daarentegen wel verplicht te betalen, zo heeft de arbitragecommissie bepaald, maar een lager bedrag dan de Brazilianen eisen. Volgens de onafhankelijke juristen van de KNVB heeft Ajax onvoldoende onderhandeld met 4ComM over de commissie die het bureau zou ontvangen bij de transfer van Antony. Die onderhandelingen hadden volgens hen wel moeten plaatsvinden.

De arbitragecommissie besluit nu dat Ajax alsnog 1.250.000 euro moet betalen aan de agenten van Antony.