Dubbel 'leermoment' voor weggestuurde Jorrel Hato: 'Ik voelde me wel een beetje schuldig'

Jorrel Hato kende een memorabele interland tegen Spanje. De jongeling van Ajax ging vroeg in de fout waar een tegengoal uit kwam, maar herpakte zich knap. Toch eindigde avond met een domper vanwege een rode kaart en de gelijkmaker (2-2).

Na afloop van de wedstrijd sprak Hato in de mixed zone van een 'terechte' kaart en 'een leermoment'. De linkerverdediger stelde dat hij zijn Spaanse tegenstander in de 82e minuut 'vol op zijn voet raakte.

"Ik dribbelde, kreeg een duw en daarna voelde ik hem. Hij viel misschien een beetje overdreven. Ik zou het graag terugdraaien, maar zo werkt dat niet", zei Hato. Hij zag in de kleedkamer hoe Spanje in de slotfase alsnog langszij kwam. "Ik voelde me wel een beetje schuldig."

Boeiende duels met Lamine Yamal

Hato stond tegenover supertalent Lamine Yamal. De 17-jarige rechtsbuiten van FC Barcelona pakte hem in de tiende minuut de bal af waarna Spanje via Nico Williams op een 1-0-voorsprong kwam. "Zoiets is dodelijk op dit niveau. Een fout wordt meteen afgestraft", verzuchtte de 19-jarige international. "Ook dit was een leermoment."

Na Hato's rode kaart in de 82ste minuut kwam Spanje nog langszij. Koeman wisselde verdedigend en bracht Matthijs de Ligt voor Memphis Depay. De verdediger van Manchester United is 'koploper' op een niet zo positief lijstje. De Ligt was namelijk 17 jaar toen hij rood kreeg bij Oranje. Daarmee is hij nog altijd de jongste ooit, al kwam Hato wel enigszins in de buurt.

Zondag is hij er bij de return in Valencia niet bij. Dat wordt puzzelen voor Ronald Koeman, die eerder Jurriën Timber weg zag vallen door ziekte. Rechts achterin nam Lutsharel Geertruida zijn positie over.

