Gouden advies Tijjani Reijnders pakte goed uit voor Oranje: 'Het is een soort voetbalgogme'

Dat Tijjani Reijnders tot twee keer toe perfect werd bediend door Jeremie Frimpong, was geen verrassing meer te noemen. Eenmaal schoot de middenvelder maar net over, de andere keer tegen de touwen van het doel. De AC-Milan-speler instrueerde Frimpong van tevoren en dat pakte goed uit. "Dat is ook gewoon een soort voetbalgogme."

Het was een loeier van jewelste in de eerste helft. Jeremie Frimpong gaf een halfhoge bal op Tijjani Reijnders en die peerde de bal - die de lat nog kuste - maar nét over het doel. Frimpong bestreek de hele rechterkant voordat hij de middenvelder kon bedienen. Dat deed hij in de tweede helft nog eens, toen werd het wel een succes. Reijnders scoorde de 2-1 voor Nederland.

Voetbalgogme

Reijnders blikte na afloop terug op de goal: "Vaak als je doorkomt aan de zijkant, dan lopen verdedigers en middenvelders erg ver terug. Dan kan de teruggetrokken bal perfect gegeven worden. Ik zei het voor de wedstrijd al tegen hem (Frimpong, red.), dat hij ook op die bal moest letten. Dat kwam goed uit", sprak Reijnders. "Het is niet dat we daar veel op trainen, maar een soort voetbalgogme."

Reijnders spreekt van een goede wedstrijd als hij terugblikt op de wedstrijd. Al was dat tijdens de wedstrijd niet per se het geval. "In het veld ben je er niet mee bezig, je merkt dat het lekker gaat en dat je veel de vrije man vindt. Dan is het zaak om dat te blijven doen", vertelde hij. "Hier moeten we op doorgaan", besloot hij.

Verbazing bij Van Dijk

Dat vond ook aanvoerder Virgil van Dijk. "Hadden jullie dit dan niet verwacht?", was de vraag van Virgil van Dijk nadat werd gesteld dat dit de beste wedstrijd van Oranje in lange tijd was. Nederland was lang op weg om eindelijk een wedstrijd van een topland te winnen tijdens de tweede periode van Ronald Koeman als bondscoach.

Jorrel Hato

De laatste tien minuten stond Nederland met tien man, na een rode kaart van Jorrel Hato. Dat hielp niet mee in de strijd om de overwinning. Na afloop ging het wel goed met de jonge verdediger. "Hij zat niet stuk, dat merkte ik in ieder geval niet aan hem", vertelde de aanvoerder.

Hij had niets dan lof voor de jongeling. "Hij kan trots zijn op wat hij gedaan heeft. Het is een jonge jongen, maar een groot talent. Ik vind het fijn om met hem te spelen aan de linkerkant. Het is niet makkelijk om het om te draaien als je bij de 0-1 betrokken ben."

Zondag is de tweede kans voor Oranje om te winnen van Spanje. Dat duel gaan de mannen van Koeman met opgeheven hoofd tegemoet. "Je wil elke wedstrijd winnen, of het nou een topland is of niet. Zondag kunnen we het weer doen", zei Reijnders.

