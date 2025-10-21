Flinke problemen voor Liverpool in aanloop naar het Champions League-duel met Eintracht Frankfurt. Het vliegtuig met trainer Arne Slot en de spelers had vertraging én er ontbreekt een Nederlandse topspeler in de selectie.

De persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd van woensdag tussen Liverpool en Eintracht Frankfurt is afgelast. Dat meldt de Engelse club dinsdagavond op X.

Vanwege technische problemen met het vliegtuig van de ploeg van trainer Arne Slot is er vertraging ontstaan en kan het persmoment dinsdagavond in Frankfurt niet doorgaan. Slot en Dominik Szoboszlai zouden de pers daar om 19.30 uur te woord staan.

Ryan Gravenberch

Om die reden kon Slot niet vertellen dat Ryan Gravenberch er woensdag niet bij is. Liverpool meldde het daarom zelf op de eigen site. Gravenberch ontbrak dinsdag bij de afsluitende training voor het Champions League-duel in Duitsland. De 23-jarige Amsterdammer raakte zondag geblesseerd in de verloren wedstrijd tegen rivaal Manchester United (1-2) en werd na een uur gewisseld.

Matige periode Liverpool

Liverpool speelt woensdag om 21.00 uur tegen Eintfracht Frankfurt. Beide ploegen hebben drie punten na twee wedstrijden in de Champions League en kunnen een overwinning dus goed gebruiken. Zeker de ploeg van Slot snakt naar een zege. De landskampioen van Engeland verloor al vier keer op rij.

The Reds verloren achtereenvolgend van Manchester United, Chelsea, Galatasaray (Champions League) en Crystal Palace. In de wedstrijden daarvoor ging het ook niet makkelijk voor de ploeg van Slot. Liverpool won vaak pas in de blessuretijd.

