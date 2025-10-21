Arne Slot zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De topcoach zag Liverpool afgelopen weekend verliezen van aartsrivaal Manchester United en dat was alweer de vierde nederlaag op rij. Tot overmaat van ramp blijkt Slot tijdens dat duel ook nog eens de regels overtreden te hebben.

Slot leek in zijn trainersloopbaan haast immuun voor een crisis, maar na vier nederlagen op rij bij de regerend kampioen van Engeland is het zover. Liverpool verloor van Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea en Manchester United en die laatste nederlaag krijgt mogelijk nog een staartje. Liverpool deed er tegen Manchester United alles aan om in de laatste minuten nog de 2-2 te maken en in de ijver ging zowel de club als de trainer over de schreef.

Slot overtreedt regel

In de Premier League is het sinds 2022 namelijk verplicht dat ballenjongens en -meisjes de ballen op een pion leggen. Daar moeten de spelers ze dan zelfs vanaf pakken. De bal mag niet meer aangegeven worden aan de spelers. Die regel, die sinds dit seizoen ook in de Eredivisie geldt, werd ingevoerd om het thuisvoordeel in te perken.

In de slotfase van de wedstrijd gebeurde het echter toch een aantal keer dat een speler van Liverpool de bal aangegooid kreeg en dat leidde ertoe dat er tweemaal op hetzelfde moment twee ballen in het veld waren. Ook de trainers mogen ballen niet aangooien, maar dat deed Slot zelf ook nog een keertje.

Waarschuwing of boete?

Liverpool is niet de eerste club die de regels heeft overtreden. Aston Villa, dat komende week in de Europa League tegen Go Ahead Eagles speelt, maakte zich daar vorig seizoen zelfs tijdens vijf verschillende duels schuldig aan en dat leverde een boete van 125.000 pond op.

Aangezien Liverpool niet eerder in de fout is gegaan, lijkt het erop dat zij er beter vanaf gaan komen. Het Engelse medium Daily Mail verwacht dat de club van Slot wel een waarschuwing zal krijgen.

Slot moet nog diepere crisis voorkomen

Slot is ondertussen waarschijnlijk vooral bezig met nadenken over hoe hij zijn ploeg weer aan de praat gaat krijgen. Liverpool krijgt woensdag in de Champions League de kans om een einde te maken aan de reeks nederlagen. Dan gaan The Reds op bezoek bij Eintracht Frankfurt.

