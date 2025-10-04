Ryan Gravenberch moest zaterdag een bittere pil slikken met Liverpool. De club leed de derde nederlaag op rij en raakte de koppositie kwijt aan Arsenal. Toch hoeft de middenvelder niet helemaal te treuren, van aanvoerder Virgil van Dijk kreeg hij namelijk een compliment die hij in zijn zak kon steken.

Gravenberch doorliep bijna de gehele jeugdopleiding van Ajax en brak daar door in het eerste. Na een poosje in de Johan Cruijff Arena, verruilde Gravenberch de club uit Amsterdam voor Bayern München. Daar bleef hij slechts één seizoen in dienst. In de zomer van 2023 nam Liverpool hem over voor een transferbedrag van 40 miljoen euro. Afgelopen seizoen werd hij kampioen in de Premier League tijdens het debuutseizoen van trainer Erik ten Hag.

Neerwaartse spiraal

Dit seizoen wil het echter nog niet vlotten voor Liverpool. Hoewel de club al vrij snel de koppositie pakte, won Liverpool duels vaak kantjeboord. Sinds vorige week verkeert de club in een neerwaartse spiraal na drie nederlagen op rij, waarvan twee in de competitie en één in de Champions League. Door de nederlaag tegen Chelsea van zaterdag raakte Liverpool de koppositie kwijt aan Arsenal.

Toch kreeg Gravenberch na afloop een kleine opsteker van collega Van Dijk. De aanvoerder kreeg na afloop van het duel de vraag van een ViaPlay-verslaggever hoe het is om Gravenberch naast hem te hebben centraal achterin: "Dat is prima. Ryan is een geweldige speler, dus die kan zich heel goed aanpassen. Ze willen natuurlijk ook soms, zoals Chelsea vandaag, dat je als centrale verdediger de spits volgt die helemaal inzakt, om dan ruimte te creëeren achter de laatste linie. Ryan als middenvelder kan dat prima, méér dan prima zelfs."

Interlands

De komende tijd kunnen de voetballers hun gedachten even verzetten. Dan vind er namelijk geen clubvoetbal plaats vanwege de interlandperiode. 9 oktober neemt Oranje het op tegen Malta. 12 oktober is Finland de tegenstander voor de ploeg van Ronald Koeman.

