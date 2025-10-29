Sem Steijn mag dan officieel de aanvoerder van Feyenoord zijn, de positie van de middenvelder is lang niet heilig. Dat bleek wel in de verloren topper tegen PSV afgelopen weekend, waarin Steijn maar een paar minuten mocht invallen. Daarmee geeft trainer Robin van Persie een duidelijk signaal af, vindt Bert van Marwijk.

Oud-bondscoach van Oranje en ex-toptrainer Van Marwijk heeft veel bewondering voor de duidelijkheid die Van Persie vanaf dag 1 bij Feyenoord geeft. "Zijn spelers weten wat ze moeten doen. Een van de kwaliteiten van zijn team is dat de spelers uitvoeren wat hij vraagt en dat ze geen vragen stellen over zijn keuzes. Hij doet het gewoon en je ziet dat het wordt geaccepteerd. Ze weten dat hij als speler op het allerhoogste niveau zelf heeft gepresteerd en de dingen goed kan vertalen naar de praktijk nu hij coach is", schrijft Van Marwijk in zijn column in De Telegraaf.

'Knap als je dat doet'

"Robin zette in de grootste wedstrijd tot nu toe Sem Steijn, zijn aanvoerder, ernaast en Luciano Valente kwam op tien. Knap als je dat doet. Het is een signaal aan zijn team dat hij voor de beste balans gaat. Valente ontwikkelt zich enorm, maar misschien is Robin nog wel op zoek naar de beste combinatie. Dat kan Quinten Timber samen met Valente zijn, die kunnen een bepalend duo worden. Op papier kunnen coaches alles bedenken en je kan een speler kopen, maar de praktijk bewijst dat de juiste combinaties vaak spontaan ontstaan."

'Daar moet hij nog aan wennen'

Volgens Van Marwijk is het een kwestie van tijd voordat Steijn er wel honderd procent bij is bij Feyenoord. "Het elftal kan nog een verdere ontwikkeling maken als hij alle middenvelders tot zijn beschikking heeft. Bij FC Twente speelde het hele elftal lin dienst van Steijn. Hij had vrijheid, stond altijd op de goede plek om te scoren en dat is knap. Bij Feyenoord kan je niet een heel elftal op hem alleen afstellen en is hij meer aangewezen op zichzelf. Daar moet hij nog aan wennen."

