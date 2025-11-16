Karim Adeyemi maakt indruk met zijn snelheid en doelpunten bij het nationale elftal van Duitsland en Borussia Dortmund. De Duitser heeft nu echter een gigantisch modderfiguur geslagen. De topvoetballer is namelijk samen met zijn partner veroordeeld voor illegaal wapenbezit.

Adeyemi (23) heeft een relatie met de Zwitsers-Kosovaarse rapper Loredana (30). Het stel leeft samen alsof ze continu in een videoclip spelen. Designeroutfits, razendsnelle auto's en vakantie in luxehotels zijn aan de orde van de dag. Hiermee flaneren ze regelmatig op sociale media.

Naast al deze dure spulletjes had het stel ook enkele wapens: een boksbeugel en een taserpistool. In Duitsland is het bezit en dragen van deze wapens strafbaar. Dit leverde enkele weken geleden dan ook een strafbevel op, aangezien de politie deze twee verboden voorwerpen bij Adeyemi kon aantonen, zo meldt BILD.

Straf

Het kopen, bezitten en dragen van zulke voorwerpen is dus strafbaar. Overtredingen kunnen leiden tot geldboetes of een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Bij het gebruik van een boksbeugel kan de straf zelfs oplopen tot tien jaar cel.

De zaak rondom Adeyemi en zijn vriendin duurde enkele maanden, maar na flink wat getouwtrek is de uitspraak bekend. Het duo moet een flinke boete van in totaal 450.000 euro aftikken. Dit bedrag wordt echter in 60 dagelijkse termijnen van 7.500 euro voldaan.

Met deze straf mag de Duitse international van geluk spreken. Want hij hoeft niet te brommen in de cel, en daarnaast krijgt hij ook geen strafblad.

Reacties van club en management

Volgens Gestifute, het managementbureau van Adeyemi, had het stel de twee wapens via een 'mystery box' op sociale media besteld. Borussia Dortmund, de club van Adeyemi, garandeert wel verantwoordelijkheid te nemen in dit soort situaties.

Adeyemi heeft dit seizoen drie goals en drie assists in 14 wedstrijden in alle competities voor Borussia Dortmund. Onlangs werd de 23-jarige aanvaller in verband gebracht met Manchester United, de club van Ruben Amorim.