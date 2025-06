Oud-international doet grote onthulling over ontbreken Mexx Meerdink bij Jong Oranje

AZ-spits Mexx Meerdink maakt geen onderdeel uit van de selectie van Jong Oranje, iets wat onbegrijpelijk is volgens Khalid Boulahrouz. Volgens de oud-international ligt de oorzaak niet bij de aanvaller van AZ, maar bij een gebrekkige communicatie tussen de club en de bond.

Het ontbreken van de talentvolle spits bij Jong Oranje werd besproken tijdens een uitzending van Ziggo Sport rondom de Nations League. Boulahrouz vindt het 'heel jammer' dat de speler niet werd opgeroepen. "Hij is natuurlijk wel een speler met een verhaal bij Jong Oranje. Er is het een en ander gebeurd waarom hij er niet bij is."

Meerdink trok zich met een blessure terug uit de selectie van Jong Oranje, maar verscheen kort daarna toch op het veld in een oefenwedstrijd van AZ. Dat wekte irritatie op bij de KNVB. Volgens de oud-international zit er meer achter dat verhaal dan dat op het eerste gezicht lijkt.

"Wat ik wil benadrukken: bij Rondo zagen we Michael Reiziger zitten en die vertelde dat je altijd international zou moeten willen zijn. Dat is Mexx ook. Hij wilde naar Jong Oranje, maar werd geremd door de club. Hij had te maken met een blessure en dan moet je het juist goed met elkaar afstemmen."

Verantwoordelijkheid

De oud-speler van onder meer Feyenoord en Chelsea benoemt daarbij ook dat de verantwoordelijkheid zowel bij AZ als de KNVB ligt. "Dan moet je als club en bond gewoon even de telefoon pakken. 'Hé, dit is het verhaal, dit is wat wij willen, kunnen jullie ons daarin tegemoetkomen?' Dan vind je volgens mij echt wel een oplossing."

Focus op AZ

Meerdink zelf reageerde eerder ook al tegenover Sportnieuws.nl op het mislopen van een plekje in de selectie van Jong Oranje. De 21-jarige spits bleef er rustig onder. "We hebben gewoon goede spitsen daar met Emegha en Ohio. Misschien is het ook beter dat ik me niet hoef te melden. Zo kan ik een volledige voorbereiding draaien. Ik wil een standaard neerzetten bij AZ, want ik móét eerste spits worden."