Analist Rafael van der Vaart had geen goed woord over voor Oranje na de interland tegen Litouwen. In Duitsland, waar Van der Vaart vijf jaar speelde voor HSV tijdens zijn carriére, smullen ze van zijn heftige kritiek.

De Duitse sportkrant Bild, komt de dag na het matige optreden van Oranje, met een artikel waarin wordt gesmuld van de uitspraken van de oud-international. 'Van der Vaart sloopt Holland' is de titel van het stuk waarin wordt ingezoomd op zijn uitspraken na de met 2-3 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Litouwen.

"Ze moeten zichzelf schamen'' en ''Het leek net werkweigering''. Deze spraakmakende quotes van Van der Vaart worden meermaals aangehaald in het artikel. Ook de felle kritiek op Jerdy Schouten wordt uitgelicht. Er wordt in het artikel gesteld dat 'er geen teken is dat Van der Vaart zijn mening matigt naar mate hij ouder wordt.'

Naast zijn werk bij de NOS, schoof Van der Vaart een paar weken terug ook aan bij de analistentafel in Duitsland. Zijn geliefde HSV keerde na zeven jaar terug in de Bundesliga en speelde de stadsderby tegen St. Pauli. Deze werd met 4-0 in eigen huis verloren door HSV. Van der Vaart was vervolgens snoeihard over zijn oude club. ''Het leek net jeugdvoetbal tegen grote-mannen-voetbal."

Duitsers ook zelfkritisch

In Duitsland was ook felle kritiek op de nationale ploeg. Die Mannschaft verloor de eerste wedstrijd in hun WK-kwalificatie met 2-0 van Slowakije. Bild schreef: "Historische blamage voor Duitsland!" De Frankfurter Allgemeine Zeitung schreef ook kritisch: "Historische mislukking en teleurstelling voor het Duitse team. De ploeg van Julian Nagelsmann verloor volkomen verdiend van Slowakije. De lijst met tekortkomingen die de Duitse bondscoach meeneemt uit Slowakije is lang. De verdediging is onzeker en wordt gemakkelijk verslagen op snelheid, het team mist ideeën en aanvallende kracht." Zondag rechtte de ploeg van Julian Nagelsmann de rug, door het tweede kwalificatieduel met 3-1 te winnen van Noord-Ierland.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.