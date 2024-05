Duitsland maakt eerste spelers in EK-selectie bekend via 93-jarige oma

De eerste twee spelers die bij de Duitse selectie voor het EK zitten zijn bekend gemaakt. De Duitse bond, DFB, deed dat via een filmpje met de 93-jarige oma Lotti. Zij kreeg de eer om de eerste speler aan te kondigen.

Het EK vindt komende zomer plaats in Duitsland. Alleen maar thuiswedstrijden voor Die Mannschaft dus. Twee spelers zijn al zeker van een plek in de selectie. De DFB wilde voorkomen dat er al namen zouden uitlekken en is daarom al vroeg begonnen met de onthulling van het team.

De eerste twee spelers die zijn opgeroepen zijn Jonathan Tah en Nico Schlotterbeck. Geen verrassende namen. Tah speelt als centraal verdediger bij Bayer Leverkusen, dat dit seizoen landskampioen werd en al vijftig wedstrijden ongeslagen is. Schlotterbeck staat met Borussia Dortmund in de finale van de Champions League.

Oma Lotti

De hele selectie van Duitsland zal donderdag bekend worden gemaakt door bondscoach Julian Nagelsmann. Hij mag in totaal 26 spelers oproepen, onder wie minimaal 3 keepers. In aanloop naar de volledige bekendmaking op donderdag heeft de DFB influencers en fans ingeschakeld om al wat namen weg te geven. Zo ging vlogger Rashid Hamid langs bij de 93-jarige oma Lotti, met een taart waarop een foto van Tah te zien was.

De bondscoaches moeten uiterlijk 7 juni hun selectie doorgeven. Het EK begint op 14 juni met de wedstrijd van gastland Duitsland tegen Schotland. Het Nederlands elftal speelt op 16 juni de eerste groepswedstrijd tegen Polen.