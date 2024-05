Borussia Dortmund schakelt Paris Saint-Germain uit en is Champions League-finalist

Borussia Dortmund heeft ten koste van Paris Saint-Germain de Champions League-finale weten te bereiken. De ploeg van Ian Maatsen en Donyell Malen won vorige week al met 1-0 in eigen huis en ook in Parc des Princes won het met één doelpunt verschil. Het eindigde in 0-1 door een doelpunt van Mats Hummels.

Paris Saint-Germain schoot uit de startblokken in dé wedstrijd van het jaar voor de ploeg van Luis Enrique, maar kwam maar niet tot écht grote kansen. De Parijzenaren voetbalden Dortmund bij vlagen van het kastje naar de muur, maar waren in de eerste helft niet scherp genoeg in de eindfase. Constant kon Dortmund er nog een voet tussen krijgen. Daardoor bleef het slechts bij speldenprikjes via Kylian Mbappé en voormalig Borussia Dortmund-aanvaller Ousmane Dembele.

Grootste kans voor Borussia Dortmund

Hoewel PSG het betere van het spel had, was de grootste kans van de eerste helft voor de bezoekers uit Duitsland. Karim Adeyemi kwam in de 34e minuut via een scherpe counter oog-in-oog met Gianluigi Donnarumma, maar de Italiaanse goalie hield op weergaloze wijze zijn doel schoon. Daarmee gingen beide ploegen zonder doelpunten rusten.

Dortmund op rozen

PSG creëerde in één minuut na rust al meer dan in de gehele eerste helft. Eerst miste Gonçalo Ramos een grote kans en daarna schoot Warren Zaiïre-Emery van dichtbij op de paal. Twee minuten later was het aan de andere kant wel raak: Dortmund-aanvoerder Mats Hummels kopte uit een corner keihard de bal achter Donnarumma. Met de 1-0 overwinning in het Signal Iduna Park in het achterhoofd zit Dortmund op rozen voor het bereiken van de Champions League-finale.

Pech voor de Fransen

Net als in de eerste helft speelde PSG zeer behoorlijk, maar de bal wilde er maar niet in voor de Franse kampioen. Voor de tweede keer in de tweede helft raakten ze het aluminium. Linksback Nuno Mendes schoot na ruim een uur spelen loeihard op de paal. De thuisploeg leek in de 65e minuut een penalty te krijgen, maar de overtreding op Dembélé werd net buiten het zestienmetergebied gemaakt. Uit de vrije trap werd PSG niet gevaarlijk.

PSG bleef druk houden op de laatste linie van Dortmund-trainer Edin Terzić, maar de Duitsers lieten zich niet kloppen ondanks de aanhoudende druk. Ook een prachtige uithaal van Vitinha resulteerde niet in een doelpunt. De Portugees haalde van ruim twintig meter de trekker over, maar zag zijn bal keihard op de lat uiteenspatten. Ook in de vier minuten extra tijd kwamen de Fransen niet tot scoren, waardoor Dortmund de eerste finaleplek voor de Champions League wisten te bemachtigen.

CL-finale voor Maatsen en Malen

Borussia Dortmund mag zich, net als in 2013, opmaken voor de Champions League-finale op Wembley. Als de Bayern München het 2-2 gelijke spel tegen Real Madrid naar zich toe weet te trekken, wordt het net als in 2013 een finale tussen Dortmund en de Duitse recordkampioen. Voor Maatsen en Malen een mooie bekroning van het goede seizoen. Maatsen speelde vanaf het begin tot het eind. Malen bleef negentig minuten op de bank.