Wesley Sneijder te horen in nieuw EK-nummer: 'Met z'n allen uit je dak voor de oranje leeuw'

Wesley Sneijder heeft een nummer opgenomen met de zanger Wesly Bronkhorst, in aanloop naar het EK 2024. Het liedje is op het deuntje van 'Ich Bin Wie Du', van Marianne Rosenberg.

Dat nummer werd in 1976 een gigantische hit in Nederland en dat zullen Wes & Wes ongetwijfeld willen herhalen. Sneijder werd overigens pas in 1984 geboren, dus echt bewust heeft de oud-topvoetballer het nummer niet meegemaakt.

"Schreeuwen met z'n allen met een brok in je keel", zo begint de tekst van Sneijder, richting het einde van het liedje. "Met z'n allen uit je dak voor de oranje leeuw. Ich bin wie du, we zullen alles verslaan. Laat de buurt ook in hun hempie staan."

Sneijder op eindtoernooien

Sneijder weet wel het een en ander van EK's én WK's. De oud-speler van onder andere Real Madrid en Inter was er al bij op het EK 2004, was goed voor twee goals (tegen Italië en Frankrijk) en drie assists op het EK 2008 en deed ook mee aan het rampzalige EK 2012.

Ook speelde Sneijder drie WK's: in 2006, 2010 en 2014. In 2010 haalde hij de finale met Nederland én werd hij gedeeld topscorer van het toernooi, vier jaar later pakte hij de derde plek met Oranje.

Wesly Bronkhorst

Zanger Wesly Bronkhorst heeft bangers als 'Amalia' en 'Trots op jou' op zijn naam staan. Eerder dit jaar maakte de 41-jarige artiest het nummer 'GAP' met Bizzey.