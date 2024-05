Steven Bergwijn droomt na hattrick van EK: 'Ik heb met Koeman gesproken'

Een hattrick in negen minuten. Steven Bergwijn liet van zich spreken in de wedstrijd tussen Ajax en Almere City. De aanvoerder van de thuisploeg hoopt nu stiekem ook op een plekje in Oranje op het EK 2024.

De 26-jarige Bergwijn speelde al 32 interlands voor het Nederlands elftal, waarvan zijn laatste wedstrijden in oktober 2023. De linksbuiten had de afgelopen periode vaker last van blessureleed. Maar áls Bergwijn bij de selectie van Oranje zat, maakte hij altijd minuten. In 2023 was dat in totaal viermaal.

En in het jaar daarvoor was Bergwijn eigenlijk altijd zeker van een basisplek bij Oranje. Zo speelde hij vier van de vijf wedstrijden op het WK 2022, al was dat nog onder bondscoach Louis van Gaal. Toch maakt het voor Bergwijn niet uit wie de hoofdtrainer is: "Volgens mij is het best aardig gegaan in wedstrijden die ik onder Koeman heb gespeeld."

Ook heeft Bergwijn contact gehad met Koeman, zo laat hij weten bij het AD: "We hebben een paar keer gesproken. De inhoud houd ik tussen ons, maar ik denk dat het mogelijk moet zijn om topfit te worden voor het EK begint. Ik hoop natuurlijk dat ik mee mag. Een eindtoernooi blijft voor iedere voetballer een droom."

Van 't Schip over EK voor Bergwijn

Ajax-trainer John van 't Schip hoopt voor zijn aanvoerder dat hij mee mag naar het EK 2024 in Duitsland, waar Nederland het opneemt tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk in de groepsfase. "Stevie blijft voor veel spelers één van de belangrijkste jongens in onze groep. Hij is op de weg terug na zijn laatste blessure, 100 procent fit is hij nog niet."

Van 't Schip gaf aan nog niet met Koeman te hebben gesproken. "Dat zou nog kunnen komen."

Bergwijn en de rust in zijn hoofd

Bergwijn geeft aan goed te voetballen als hij rust heeft in zijn hoofd. Dat lukte dit seizoen niet altijd, door de rommel bij Ajax én zijn pasgeboren kindje. De 26-jarige aanvaller geeft aan nu goed door te kunnen slapen in de nacht, omdat zijn moeders en die van zijn vriendin hem de nodige hulp bieden.

