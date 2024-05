Eerste Europese prijs voor Atalanta na schitterende zege op Bayer Leverkusen in finale Europa League

Atalanta Bergamo heeft de ongeslagen status van Bayer Leverkusen doorbroken in de Europa League-finale. Het Nederlandse onderonsje tussen onder andere Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Jeremie Frimpong werd door Atalanta gewonnen. Het eindigde in 3-0 door een fantastische hattrick van Ademola Lookman.

Bayer Leverkusen begon aan de Europa League-finale met een ongeslagen reeks van maar liefst 51 wedstrijden. De ploeg van Xabi Alonso werd al kampioen van Duitsland en wilde het ongekende seizoen bekronen met de tweede prijs. Atalanta is in de Serie A een subtopper, maar schakelde in de Europa League al wel Liverpool en Olympique Marseille uit.

Teun Koopmeiners vs. Jeremie Frimpong in de Europa League: welke Nederlander was beter? De Europa League-finale werd een prooi voor Atalanta. De Italiaanse ploeg, met liefst drie Nederlanders in de selectie, was te sterk voor het Bayer Leverkusen van Jeremie Frimpong. Maar hoe deden de Nederlanders het eigenlijk?

'Nederlandse' finale

Bij de Europa League-finale konden er in totaal vijf Nederlanders aan de aftrap staan. Bij Leverkusen had Jeremie Frimpong een basisplaats. De overige Nederlanders spelen voor de Italianen, maar alleen Teun Koopmeiners stond in de basiself. Marten de Roon is geblesseerd, terwijl Mitchel Bakker en Hans Hateboer genoegen moesten nemen met een plekje op de bank.

Zwak begin Leverkusen; Atalanta profiteert

Het begin van de wedstrijd was voor Atalanta. De Italianen gaven de bal aan Leverkusen, dat zichtbaar met spanning op de benen speelde. Dat resulteerde in de twaalfde minuut al in een voorsprong voor Atalanta. Een teruggetrokken voorzet van Davide Zappacosta werd hard binnengeschoten door Ademola Lookman: 1-0.

Atalanta op rozen: 2-0

Leverkusen was het in het eerste half uur helemaal kwijt tegen Atalanta. Na een lange bal van Leverkusen-goalie Matej Kovar leden de Duitsers knullig balverlies, waarna opnieuw Lookman de bal feilloos in de verre hoek schoot. De aanvaller kwam naar binnen vanaf de linkerkant en ragde de bal met rechts in het doel. Een geweldige treffer van de Nigeriaanse-Engelsman van Atalanta Bergamo. De Italianen lijken de ongeslagen reeks van 'Neverlusen' te doorbreken.

Onherkenbaar Leverkusen

De eerste helft van de Europa League-finale tussen Atalanta Bergamo en Bayer Leverkusen is er een om snel te vergeten voor de ploeg van Alonso. Atalanta was in de eerste helft in alle opzichten beter dan Leverkusen, van de scherpte tot het creëren van kansen. Het veelal geroemde 'Alonso Ball' was totaal niet te zien. Leverkusen creëerde slechts één kans, maar die werd simpel in de handen van de Atalanta-doelman gestift door Alex Grimaldo.

Atalanta schoot uit startblokken

In de eerste minuten na de aftrap van de tweede helft was er weinig veranderd aan het spelbeeld. Leverkusen bleef slordig aan de bal, terwijl Atalanta zowel verdedigend als aanvallend erg zorgvuldig was. De eerste kans van de tweede helft was voor de Italiaanse subtopper. Een geweldige lage voorzet van Koopmeiners kon nipt worden weggewerkt door Exequiel Palacios.

Leverkusen schrok wakker

Na het goede begin van Atalanta was het dan eindelijk zover voor de Leverkusen-fans. De Duitsers leken in de zestigste minuut wakker geschud. Atalanta plooide iets meer terug, terwijl de ploeg van Alonso bij vlagen weer 'Alonso Ball' liet zien zonder tot echte kansen te komen. Ook Atalanta kwam in deze fase niet meer tot grote kansen.

Wedstrijd van z'n leven

In de belangrijkste wedstrijd in de historie van Atalanta Bergamo speelde Lookman misschien wel zijn beste wedstrijd in zijn carrière. In de 75e minuut maakte hij zijn derde doelpunt van de avond. De Nigeriaan schoot de bal snoeihard in de kruising: 3-0. Een kwartier voor het eindsignaal lijkt het niet meer mis te kunnen gaan voor de ploeg van Gian Piero Gasperini.

Allereerste Europese prijs ooit

De Italianen speelden een geweldige wedstrijd en legden bloot hoe je Leverkusen kunt kraken. Daarmee wordt de ongeslagen reeks van maar liefst 51 wedstrijden doorbroken. Voor Atalanta Bergamo betekent het de allereerste Europese prijs ooit. Het is überhaupt uitzonderlijk dat Atalanta prijzen pakt. De laatste prijs dateert van 2011, toen de club kampioen werd in de Serie B. De laatste bekerwinst was in 1964. Eindelijk mogen de supporters van Atalanta dus weer feest vieren.