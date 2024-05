Teun Koopmeiners vs. Jeremie Frimpong in de Europa League: welke Nederlander was beter?

De Europa League-finale werd een prooi voor Atalanta. De Italiaanse ploeg, met liefst drie Nederlanders in de selectie, was te sterk voor het Bayer Leverkusen van Jeremie Frimpong. Maar hoe deden de Nederlanders het eigenlijk?

Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners was in de eerste helft van de finale meteen belangrijk voor zijn ploeg. Hij gaf de voorassist bij de 1-0 en werkte vervolgens de rest van de wedstrijd hard om de voorsprong voor zijn ploeg over de streep te trekken. Hij gaf met zijn prestatie zeker een visitekaartje af aan bondscoach Ronald Koeman voor het komende EK.

Jeremie Frimpong

Frimpong mag dan de 'verliezende' Nederlander zijn; ook hij viel positief op tijdens de finale. In het verder worstelende Leverkusen was de Nederlandse rechterwinger een van de beste spelers aan Duitse zijde. Vooral aanvallend probeerde hij de ban te breken, maar de Italiaanse verdediging bleek een gesloten muur.

Minuten voor Hans Hateboer

Naast Koopmeiners en Frimpong deed er nóg één Nederlander mee tijdens de finale. Hans Hateboer mocht de laatste tien minuten van de finale spelen en hield de nul voor Atalanta. Marten de Roon was bij de ploeg geblesseerd en keek vanaf de tribune toe hoe Atalanta de eerste Europese prijs in de clubhistorie pakte.

Marten de Roon geblesseerd

De Roon viel namelijk geblesseerd, vlak voor de grootste wedstrijd van Atalanta. "Een paar dagen geleden had ik nooit gedacht dat ik deze woorden zou schrijven: ik kan de Europa League-finale niet spelen. Wat de belangrijkste week uit mijn carrière had moeten zijn, werd de grootste nachtmerrie", schreef hij vorige week.

De Roon heeft een spierblessure. Hij heeft de hoop om het EK te halen, dat voor Nederland start met een wedstrijd op 16 juni tegen Polen. "Ik ben heel positief. Heb er vertrouwen in dat ik er 16 juni kan staan. De één doet er twee of drie weken over. De andere zes weken. Het hangt ervan af hoe het zich ontwikkelt, maar ik heb er vertrouwen in", sprak De Roon daags voor de finale van de Europa League.