Spektakel verwacht in Europa League-finale: ‘Gelukkig is José Mourinho niet één van de twee coaches’

Woensdagavond staat er een kraker van jewelste op het programma in de Europa League. De finale wordt gespeeld tussen Bayer Leverkusen en Atalanta Bergamo. Voormalig topspits Erik Meijer speelde tussen 1996 en 1999 voor de Duitsers. Hij verwacht een doelpuntenspektakel, maar uiteindelijk wel de winst voor Bayer Leverkusen.

Meijer denkt dat het een geweldige finale wordt tussen Bayer Leverkusen en Atalanta, omdat allebei de ploegen de focus leggen op ‘voetballen’. Hij gaat er woensdagavond goed voor zitten. “Het is een heel mooie finale. Twee voetballende ploegen die beiden volop voor de winst zullen gaan. Gelukkig is José Mourinho niet één van de twee coaches, want dan weet je het wel”, zei Meijer in gesprek met verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink van Sportnieuws.nl.

Topweek voor ‘Neverlusen’

Het kan zomaar een topweek worden voor Leverkusen, dat na dit seizoen ook wel de bijnaam ‘Neverlusen’ heeft afgedwongen. De ploeg van Xabi Alonso is al 51 wedstrijden ongeslagen. Bayer Leverkusen werd al kampioen, kan woensdagavond de Europa League winnen en zaterdag staat de bekerfinale tegen Tweede Bundesliga-club Kaiserslautern op het programma.

Daardoor kan de club deze week nóg twee prijzen aan het succesvolle seizoen toevoegen. “Het is ongekend wat Bayer Leverkusen presteert. Wat de huidige selectie laat zien dat is nog nooit gebeurd in de Bundesliga en komt mede door het vertrouwen. Er is echt iets ontstaan met Xabi Alonso aan het roer. De spelers volgen blindelings zijn zienswijze, omdat hij zo vaak heeft laten zien dat hij het spelletje snapt en ziet”, aldus Meijer.

Nederlanders in de Europa League-finale

Bij Leverkusen speelt Jeremie Frimpong als enige Nederlander, terwijl Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Mitchel Bakker en Hans Hateboer voor Atalanta spelen. Meijer ziet in ieder geval een uitstekende ontwikkeling bij de Nederlander van Leverkusen: Frimpong. “Hij heeft heel veel stappen gezet. Hij was in het begin heel onbezonnen en wild, maar is nu tactisch en technisch veel sterker geworden onder Alonso. Hij heeft ingezien dat hij wat anders moest doen om ook in de kranten genoemd te worden”, zei Meijer met een knipoog.

Jeremie Frimpong staat met Bayer Leverkusen in de Europa League-finale tegen Atalanta © Getty Images

Ook Atalanta imponeert

Meijer is niet alleen onder de indruk van zijn oude club, maar kan ook genieten van Atalanta. De ploeg van Teun Koopmeiners en Marten de Roon versloeg onder andere Liverpool en Olympique Marseille in eerdere rondes. Meijer kijkt uit naar de kraker. “Atalanta is ook een mooie ploeg om te zien. En ze hebben ook veel kwaliteit met de Nederlanders op het middenveld. Ze hebben niet voor niets de finale gehaald. Ik ga er lekker voor zitten. Het kan zomaar een spektakel worden.”

Historie van Bayer Leverkusen

Leverkusen was de afgelopen jaren een typische subtopper, maar staat in Duitsland bekend als ‘Vizekusen’ doordat ze in het verleden vaak de finale bereikte, maar nooit won. Meijer was onderdeel van ‘Vizekusen’. Toen Meijer er speelde, was de club ook in de strijd om de Duitse landstitel, maar kon het niet tippen aan de huidige prestaties. “Ik speelde er ook in een heel mooie tijd, maar wat ze nu presteren is nog nooit gebeurd. Leverkusen is helemaal niet zo’n grote club en een kleine stad. Het is meer dan knap wat ze laten zien.”

Erik Meijer in zijn tijd als speler van Bayer Leverkusen in de jaren '90. ©Pro Shots.

Bayer Leverkusen wint

Meijer is ervan overtuigd dat de beker woensdagavond naar Leverkusen gaat. Ondanks dat het een open, gelijkopgaande wedstrijd zal worden, verwacht Meijer dat de ploeg van Alonso als winnaar van het veld stapt. “Ik geloof niet dat Leverkusen onverslaanbaar is, maar ik denk wel dat het 3-2 voor Leverkusen wordt. Ze zijn de favoriet. Iedereen wil die ongeslagen status doorbreken, maar ik denk niet dat het Atalanta gaat lukken”, besloot Meijer, die in totaal 106 wedstrijden voor de Duitsers speelde.