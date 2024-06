Tegenvaller voor Duitsland: Aleksandar Pavlovic verlaat trainingskamp, ervaren Dortmund-speler vervangt hem

Duitsland moet het gedurende het EK in eigen land stellen zondenr Aleksandar Pavlovic. De speler van Bayern München kampt met een amandelontsteking. De jongeling heeft recent vaker problemen gehad met zijn amandelen.

De Duitser met Servische roots beleefde dit seizoen zijn doorbraak bij Bayern München. De verdedigende middenvelder werd in maart beloond met een oproep voor het nationale team, maar moest toen ook al afhaken vanwege amandelproblemen. Begin deze maand debuteerde hij alsnog, als invaller in de oefenwedstrijd tegen Oekraïne.

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Duitsland met enkele verrassingen De Duitse voetbalbond heeft de selectie voor het EK 2024 bekend gemaakt. Eerder doken al meerdere namen op via sociale media, vervolgens werd de 27-koppige selectie bekendgemaakt. Daar viel nog één speler af: keeper Alexader Nübel.

Vervanger

Nu moet de 20-jarige Pavlovic dus opnieuw afhaken, weet Bild te melden. Hij ontbrak de afgelopen dagen al op de training en moet nu dus definitief het EK uit zijn hoofd zetten. Emre Can van Borussia Dortmund wordt als vervanger opgeroepen, twee dagen voor de openingswedstrijd tegen Schotland. Hij was een opvallende afwezige in de selectie van Julian Nagelsmann, die flink doorselecteerde. Nu sluit de Champions League-finalist dus alsnog aan. Can (30) speelde tot dusver 43 interlands, waarin hij één keer scoorde.

Can debuteerde in het betaalde voetbal bij Bayern München, maar brak door bij Bayer Leverkusen. Daar imponeerde hij dusdanig in zijn eerste seizoen, dat Liverpool hem overnam. Na vier jaar in Engeland trok hij transfervrij naar Juventus. Borussia Dortmund huurde hem in januari 2020 van de Italiaanse grootmacht, waarna in de zomer een definitieve transfer volgde. Bij de geelhemden beleefde Can afgelopen seizoen een dubbel seizoen. De finale van de Champions League werd op knappe wijze behaald, maar in de competitie waren de resultaten erg matig. Wel maakt Can dus zijn rentree op een groot toernooi, nadat hij gepasseerd was voor het WK in Qatar.

