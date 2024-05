EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Hongarije

De definitieve selectie van Hongarije voor het EK voetbal is bekend. Bondscoach Marco Rossi heeft voormalig Eredivisie-speler Milos Kerkez geselecteerd. Andere toppers in de selectie zijn Dominik Szoboszlai en Roland Sallai.

Peter Gulacsi wordt ongetwijfeld de eerste keeper van Hongarije op het EK 2024. Hij staat al jaren onder de lat bij RB Leipzig en behoort tot de beste goalies van de Bundesliga. Het is jammer dat Gábor Kiraly (48 jaar) nu écht te oud is, want het was toch leuk geweest als de keeper met de grijze joggingbroek gewoon weer op een eindtoernooi had gestaan.

Achterin staat Gulacsi's teamgenoot Willi Orban, maar zullen de meeste ogen gericht zijn op linksback Kerkez. De oud-speler van AZ schittert inmiddels in de Premier League bij Bournemouth en is altijd nog maar 20 jaar. Kerkez speelde al 27 Premier League-duels dit seizoen en kwam in totaal in 32 wedstrijden in actie namens Bournemouth.

Topmiddenvelder én een Engelsman

Door naar het middenveld, waar de beste speler van Hongarije te vinden is: Liverpool-middenvelder Szoboszlai. De 23-jarige spelmaker is de aanvoerder van de Hongaren en scoorde al twaalf keer in veertig interlands. Overigens was Szoboszlai tot deze zomer óók speler van RB Leipzig. De Duitsers verkochten hem voor liefst 70 miljoen euro aan Liverpool.

Een andere opvallende middenvelder is de Callum Styles, geboren in het Engelse Oldham en spelend voor Sunderland. De 24-jarige Styles heeft al twintig interlands voor Hongarije achter zijn naam. In 2020 kwam hij erachter dat zijn oma Hongaars was.

In de aanval is het slim om de ogen te richten op Sallai van SC Freiburg en Daniel Gazdag, van het Amerikaanse Philadelphia Union.

Definitieve selectie van Hongarije op EK 2024

Keepers

Peter Gulacsi

Denes Dibusz

Peter Szappanos



Verdedigers

Willi Orban

Attila Szalai

Marton Dardai

Botond Balogh

Adam Lang

Milos Kerkez

Zsolt Nagy

Loïc Nego

Endre Botka

Attila Fiola



Middenvelders

Adam Nagy

Dominik Szoboszlai

Andras Schäfer

Callum Styles

Mihaly Kata

Bendeguz Bolla

Daniel Gazdag

Laszlo Kleinheisler

Krisztofer Horvath



Aanvallers

Roland Sallai

Kevin Csoboth

Barnabas Vargas

Martin Adam

Tegenstanders Hongarije op EK 2024

Hongarije neemt het op het EK 2024 op tegen Zwitserland, gastland Duitsland en Schotland. In de voorbereiding spelen de Hongaren nog tegen Ierland en Israël.