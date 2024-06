EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Schotland

De Schotse bondscoach heeft de spelers bekendgemaakt die meegaan naar het EK. Natuurlijk is er plek voor Andrew Robertson van Liverpool, de absolute ster van het elftal. Maar er zijn veel meer spelers met Premier League-ervaring die afreizen naar Duitsland.

De selectie telt veel spelers uit de Engelse competities. Onder meer Robertson, Scott McTominay en John McGinn zorgen voor de nodige Premier League-ervaring, terwijl de Championship liefst tien Schotse internationals herbergt.

Schotse competitie

Heart of Midlothian levert competitietopscorer Lawrence Shankland. Kampioen Celtic en runner-up Rangers zijn samen verantwoordelijk voor vijf spelers uit de selectie.

Geblesseerden

Aanvallers Ben Doak en Lyndon Dykes haakten geblesseerd af, dus riep Clark twee vervangers op. Tommy Conway (Bristol City) en Lewis Morgan (New York) hebben geluk. Zij mogen alsnog hopen op minuten op het Europees kampioenschap.

Groep A

Schotland is gekoppeld aan Duitsland, Zwitserland en Hongarije in de poulefase van het EK. In de drie eerdere deelnames lukte het de Schotten niet om de groepsfase te overleven.

Definitieve selectie Schotland voor EK 2024

Keepers

1. Angus Gunn (Norwich City, ENG)

12. Liam Kelly (Motherwell, SCO)

21. Zander Clark (Heart of Midlothian, SCO)



Verdedigers

2. Anthony Ralston (Celtic, SCO)

3. Andrew Robertson (Liverpool, ENG)

5. Grant Hanley (Norwich City, ENG)

6. Kieran Tierney (Real Sociedad, SPA)

13. Jack Hendry (Al-Ettifaq, SAU)

15. Ryan Porteous (Watford, ENG)

16. Liam Cooper (Leeds United, ENG)

22. Ross McCrorie (Bristol City, ENG)

24. Greg Taylor (Celtic, SCO)

26. Scott McKenna (FC Kopenhagen, DEN)



Middenvelders

4. Scott McTominay (Manchester United, ENG)

7. John McGinn (Aston Villa, ENG)

8. Callum McGregor (Celtic, SCO)

11. Ryan Christie (Bournemouth, ENG)

14. Billy Gilmour (Brighton & Hove Albian, ENG)

17. Stuart Armstrong (Southampton, ENG)

20. Ryan Jack (Rangers, SCO)

23. Kenny McLean (Norwich City, ENG)



Aanvallers

10. Ché Adams (Southampton, ENG)

18. Lewis Morgan (New York Red Bulls, VS)

19. Tommy Conway (Bristol City, ENG)

25. James Forrest (Celtic, SCO)

9. Lawrence Shankland (Heart of Midlothian, SCO)

