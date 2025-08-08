Het doelpunt van Mexx Meerdink, die AZ op grandioze wijze naar de 3-0 hielp tegen FC Vaduz, was onderwerp van gesprek bij de Oranjezomer. De spits, die bij AZ nog altijd achter Troy Parrot staat in de pikorde, wordt dan ook gelinkt aan een mogelijke nieuwe club: "Ik vind hem een absolute Feyenoord-spits."

"Dit is bizar, technisch is dit zo moeilijk: een bal uit de lucht zo pakken en met je borst nog meenemen en dan nog zo in de draai erin tikken", zegt Sam van Royen, die te gast is bij het programma, terwijl er een video met het fragment van het doelpunt van Meerdink wordt afgespeeld.

'Vind ik iets te ver gaan'

Al plaatst Van Royen wel een kanttekening bij de vele geluiden die heersen dat Meerdink geselecteerd zou moeten worden voor Oranje: "Wat je dan wel leest, van: 'Hij moet nu echt in Oranje', die discussie vind ik iets lastiger. We hebben natuurlijk twee spitsen Depay (Memphis, red.) en Weghorst (Wout, red.) die natuurlijk wat ouder zijn. Om dan gelijk iemand die één werelddoelpunt scoort naar Oranje te bombarderen, vind ik iets te ver gaan, want hij staat op de tweede plek bij AZ. Parrot (Troy, red.) is de eerste spits."

'Kan een absolute held worden'

"Die jongen moet voor zichzelf gaan overwegen, niet dat ik hem weg wil krijgen bij AZ, maar als hij lang achter Parrot moet blijven functioneren, dan wordt het moeilijk", valt Jack van Gelder hem in de reden. De voetbal-commentator heeft een passende, nieuwe club voor de aanvaller van AZ in gedachten: "Ik vind hem, als ik hem zo zie, met zo'n Bergkamp-actie, een absolute Feyenoord spits."

"Ik weet niet waarom", gaat hij verder. "Maar ik vind hem helemaal het signatuur hebben van een Feyenoord spits en een Dirk Kuyt-achtige speler, niet met dezelfde techniek, maar dat kan een absolute held worden in De Kuip."

