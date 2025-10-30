In Engeland valt voetbalfans al een tijdje op dat oud-topvoetballer Paul Scholes al een geruime tijd ontbreekt als analist en commentator op TV. Donderdag gaf een geëmotioneerde Scholes hier een verklaring voor. "Alles wat ik nu doe, draait om hem."

Scholes besloot eerder dit jaar zijn werk als voetbalcommentator neer te leggen. Dit deed hij om een stabiel schema te behouden voor zijn zoon Aiden, die autistisch is. Aiden kreeg op jonge leeftijd de diagnose autisme en kan niet praten. Scholes legde in de podcast Stick to Football uit hoe cruciaal de zorgbehoeften van zijn zoon waren en hoe deze zijn professionele keuzes hebben gevormd.

'Ik ben niet langer samen met mijn ex-vrouw'

"Ik heb dit jaar een beslissing genomen vanwege Aiden, vanwege zijn speciale behoeften die jullie misschien kennen. Al het werk dat ik nu doe, draait om zijn routines, omdat hij een zeer strikt dagelijks schema heeft. Dus ik heb gewoon besloten dat alles wat ik doe, rond Aiden zal zijn", verklaart Scholes.

De voormalige middenvelder voegt eraan toe: "Ik ben niet langer samen met mijn ex-vrouw Claire. We doen alsnog altijd dezelfde dingen met hem, omdat hij niet weet welke dag van de week het is of hoe laat het is."

'Hij beet je in je arm of krabde je uit frustratie'

Scholes onthult hoe de wekelijkse routine met zijn zoon eruit ziet. "Hij begrijpt echter wel welke dag het is aan de hand van wat we doen. Ik haal hem elke dinsdag op van de dagopvang en we gaan zwemmen. Hij houdt van zwemmen, en daarna halen we zijn pizza op weg naar huis. Op donderdag haal ik hem op, gaan we uit eten en daarna naar huis. Op zondag haal ik hem op bij Claires huis en gaan we naar de supermarkt, waar hij een winkelwagentje vol chocolade koopt. Dus hij weet niet welke dag of tijd het is, maar hij weet het aan de hand van onze activiteiten. In december wordt hij 21 jaar."

Scholes doet vervolgens geëmotioneerd een boekje open over de ernst van het autisme van zijn zoon. Zo legde hij uit dat Aiden uitsluitend communiceert via geluiden die alleen zijn naasten begrijpen. De vijftigjarige Engelsman beschreef ook hoe de toestand van zijn zoon zijn hele voetbalcarrière beïnvloedde. "Hij beet je in je arm of krabde je uit frustratie, omdat hij dingen niet begreep, hij kon je niet vertellen hoe hij zich voelde. Ik heb daar nooit rust van gehad, zelfs niet toen ik speelde", zegt hij.

'Alles wat ik nu doe, draait om hem'

Ten slotte benadrukte Scholes dat zijn professionele leven volledig draait om de behoeften van zijn zoon. Hij stopte met voetbalcommentaar omdat zijn zoon van slag raakt wanneer zijn dagelijkse routine wordt verstoord. "Alles wat ik nu doe, draait om hem. Ik doe studiowerk, maar alles is gestructureerd rond zijn dag. Vorig seizoen deed ik op donderdagavond de Europa League voor Manchester United en dat is de avond dat ik hem meestal had, dus hij werd erg onrustig, beet en krabde. Hij begrijpt meteen dat het patroon niet hetzelfde is. En dat deed ik jarenlang, altijd denkend dat ik er op een gegeven moment mee moest stoppen."