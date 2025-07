Crystal Palace plaatste zich knap voor de Europa League, maar moet van de UEFA tóch in de Conference League uitkomen. Daar is de Engelse club het niet mee eens en daarom doet het een laatste poging om toch aan het tweede Europese toernooi mee te doen.

Crystal Palace stapt naar het sporttribunaal CAS om te voorkomen dat het niet in de Europa League, maar in de minder aansprekende Conference League moet uitkomen.

Volgens de UEFA heeft de laatste winnaar van de FA Cup de regels voor eigenaarschap van meerdere clubs overtreden. Eigenaar John Textor heeft namelijk ook de Franse club Olympique Lyon in handen en volgens de regels van de Europese voetbalbond mogen clubs met dezelfde eigenaar niet in dezelfde Europese competitie uitkomen.

Borna Sosa

Crystal Palace, dat beweert dat Textor geen besluiten neemt bij de club, hoopt dat het gelijk krijgt van het CAS. Zo niet, dan neemt Nottingham Forest de plek van Crystal Palace over in de Europa League. Palace nam eerder deze maand de Kroatische linksback Borna Sosa over van Ajax. Ook oud-PSV'er Walter Benítez maakte de overstap naar de club uit het zuidoosten van Londen.

Crystal Palace kan zomaar een Nederlandse club tegenkomen in één van de twee toernooien. FC Utrecht hoopt zich te plaatsen voor de Europa League, terwijl Feyenoord bij een nederlaag in de voorronde voor de Champions League ook nog naar dat toernooi kan afzakken. Go Ahead Eagles is al zeker van groepsfase Europa League. AZ doet mee aan de kwalificatierondes voor de Conference League.

Alles over de Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.