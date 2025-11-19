Suriname kreeg woensdagnacht een enorme klap te verwerken, maar mag nog altijd dromen van het WK voetbal. De ploeg van Stanley Menzo gaat namelijk meedoen aan de intercontentinale play-offs.

Natio verloor met 3-1 van Guatemala, dankzij een zeer late aansluitingstreffer. Die bleek cruciaal om bij de beste nummers twee van Midden- en Noord-Amerika te eindigen. Om die reden mag Suriname in maart 2026 meedoen aan de intercontinentale play-offs, samen met streekgenoot Jamaica. Dat land eindigde onder Curaçao (dat rechtstreeks naar het WK gaat) in de groep.

Suriname en Jamaica worden over twee poules verdeeld, aangevuld door in totaal vier landen uit Oceanië (Nieuw-Caledonië), Azië (Irak), Afrika (Congo) en Zuid-Amerika (Bolivia). Suriname speelt sowieso een halve finale, de landen die het hoogst op de wereldranglijst staan hoeven enkel een finale te spelen.

Loting voor de play-offs

De precieze loting staat op donderdag 20 november op het programma. Daarbij wordt gekeken naar de FIFA-ranglijst van woensdag 19 november. Er wordt telkens één wedstrijd gespeeld, dus één halve finale en één finalewedstrijd.

Suriname mag Honduras en Costa Rica op blote knieën bedanken, aangezien zij 0-0 tegen elkaar speelden. Precies daarom mag Natio op basis van gescoorde doelpunten meedoen aan de play-offs.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.