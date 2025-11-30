Manchester United had opnieuw een moeilijke middag op Selhurst Park tegen Crystal Palace, maar één moment van scherpte veranderde alles. Joshua Zirkzee, die maandenlang leek te zijn afgeschreven onder trainer Rúben Amorim, greep eindelijk zijn kans en speelde een sleutelrol in de ommekeer van United.

United begon nog hoopvol, maar zakte daarna snel weg. Een wilde actie van Leny Yoro leidde tot een strafschop, waarna Jean-Philippe Mateta vanaf elf meter de 1-0 binnenschoot. Crystal Palace bleef daarna de gevaarlijkste ploeg en doelman Senne Lammens moest meerdere keren ingrijpen om een grotere achterstand te voorkomen.

Zirkzee zet ommekeer na rust in

Vlak na rust draaide het duel volledig om. Zirkzee, die opnieuw het vertrouwen kreeg in de basis, bewees zijn waarde direct. Na een slimme vrije trap van Bruno Fernandes nam hij de bal knap mee en ramde hij de gelijkmaker binnen: zijn eerste Premier League-goal sinds april én een duidelijk signaal aan zijn trainer.

Die treffer gaf United vleugels. Niet veel later viel ook de 1-2, toen Mason Mount een vrije trap verwoestend binnenschoot na opnieuw voorbereidend werk van Fernandes. Crystal Palace, dat voor rust nog dominant was, had in de tweede helft geen antwoord meer op het hogere tempo van United.

364 - Joshua Zirkzee has scored his first Premier League goal since scoring a brace against Everton in December 2024, 364 days ago. It ends his run of 24 league appearances without scoring. Awaited. pic.twitter.com/BKzFhKxS6v — OptaJoe (@OptaJoe) November 30, 2025

Ruben Amorim krijgt United aan de praat

In de slotfase kreeg United nog een extra opsteker: Lisandro Martínez maakte zijn rentree na bijna tien maanden blessureleed. De Argentijn stond sinds februari aan de kant en kwam op Selhurst Park weer binnen de lijnen.

Door de zege gaat United over Crystal Palace heen op de ranglijst en lijkt ook het plan van trainer Rúben Amorim langzaam vorm te krijgen. De Portugees, die na een moeizame start stevig onder een vergrootglas lag, ziet zijn keuzes de laatste weken steeds vaker uitpakken én Zirkzee’s opleving past precies in dat plaatje.

Transfergeruchten steken opnieuw de kop op

De opleving van Zirkzee komt bovendien op een opvallend moment. Volgens La Gazzetta dello Sport zou de spits al 'ja' hebben gezegd tegen een winterse overstap naar AS Roma. De koploper van de Serie A wil hem huren met een optie tot koop, en bij United leek de afgelopen maanden nauwelijks nog perspectief te liggen voor de 24-jarige aanvaller.

