Er lijkt een vloek op Real Madrid te rusten. De Spaanse topclub heeft ontzettend veel moeite om strafschoppen raak te schieten. Dat bleek ook op woensdagavond weer.

Op woensdagavond nam Real Madrid het op tegen Al Hilal op het WK voor clubs. Dean Huijsen maakte zijn basisdebuut voor de Madrilenen, en zag hoe zijn ploeg na 34 minuten spelen op 1-0 voorsprong kwam dankzij een doelpunt van de 21-jarige spits Gonzalo Garcia.

Maar Madrid kon niet lang genieten van de voorsprong, want zeven minuten later scoorde Ruben Neves een strafschop voor Al Hilal en trok daarmee de stand gelijk.

Strafschop in de blessuretijd

Het bleef lange tijd 1-1, totdat Real Madrid in de blessuretijd een uitgelezen kans kreeg om de overwinning te pakken. Los Blancos mochten aanleggen vanaf de strafschopstip, maar Federico Valverde zag zijn slap ingeschoten penalty gekeerd worden door Yassine Bounou. Daardoor eindigde de wedstrijd uiteindelijk in een gelijkspel.

Vloek

De Spaanse krant Marca heeft snoeihard uitgehaald naar de gemiste penalty van Valverde. Door zijn misser greep Real Madrid naast de zege. Valverde schoof door naar de lijst van penaltynemers nadat vaste schutter Kylian Mbappé met koorts was uitgevallen. Marca spreekt echter van een serieus penaltyprobleem bij Real Madrid.

"Een vloek die maar niet wil eindigen", kopt de krant. Het was alweer de zevende gemiste penalty van de negentien die Real Madrid in het seizoen 2024-2025 kreeg toegewezen. "Real Madrid worstelt met penalty's sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos en Karim Benzema. In de laatste vier seizoenen scoorden ze slechts 43 van de 62 penalty's, een bedroevend percentage van 69,3%", aldus de Spaanse journalisten.

Iedereen mist

Alle grote sterren van de club hebben wel eens een penalty genomen, maar niemand haalt een score van 100%. Mbappé nam er tien, waarvan hij er zeven benutte en drie miste. Twee missers waren zelfs achter elkaar: eerst op Anfield tegen Liverpool in de Champions League, en vervolgens in La Liga tegen Athletic Bilbao.

Penaltycrisis

Die missers zorgden voor een penaltycrisis, waarna toenmalig trainer Carlo Ancelotti publiekelijk verklaarde dat hij voortaan zelf de nemer zou aanwijzen. Ook de penaltystatistieken van andere sterren als Vinícius Júnior en Jude Bellingham zijn niet veel beter. De Braziliaan miste twee van zijn zes penalty's. De meest pijnlijke was die in het Metropolitano tegen Atlético Madrid, in de achtste finales van de Champions League.

Vinícius nam de verantwoordelijkheid, ondanks de aanwezigheid van Mbappé, maar schoot de bal hoog over in een cruciaal moment voor Real. Bellingham staat ook op het lijstje van penaltynemers, met één rake strafschop en één misser tegen Valencia.

WK voor clubs

En nu was het Valverde die een belangrijke penalty miste in de eerste wedstrijd van het WK voor clubs, een toernooi dat Real koste wat kost wil winnen om het seizoen met een prijs af te sluiten. Aanstaande zondag nemen ze het in hun tweede wedstrijd op tegen het Mexicaanse Pachuca.