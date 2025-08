Anel Ahmedhodzic is nog maar net officieel speler van Feyenoord, maar moet er woensdag misschien wel al meteen staan in de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Fenerbahçe. Trainer Robin van Persie deed op de persconferentie in aanloop naar het kwalificatieduel in De Kuip een opmerkelijke uitspraak over de Bosnische verdediger.

De Bosnische centrale man meldde zich dinsdagochtend pas op het trainingsveld van Feyenoord en heeft zijn ploeggenoten dus pas net leren kennen. Maar mogelijk rekent heel Rotterdam woensdag op de 26-jarige verdediger. Van Persie denkt hem namelijk al in te kunnen én willen zetten tegen de Turkse topclub Fenerbahçe woensdagavond. "Hij heeft ervaring, is een echte leider en spreekt goed Engels. Daar hebben we naar gekeken. De kans is groot dat hij speelt. Ik kijk nog even goed in zijn ogen en op basis van dat gesprek maak ik de keuze."

Tegen oude club

Van Persie (41) kijkt met gemengde gevoelens naar de ontmoeting met zijn oude club Fenerbahçe. De coach van Feyenoord was blij en bevreesd toen de club uit Istanbul uit de koker kwam bij de loting voor de derde voorronde van de Champions League. "Aan de ene kant is het mooi om ze tegen te komen, maar het is wel een goed team met een goede coach", zei de trainer tijdens een persconferentie in De Kuip over collega José Mourinho.

Rouwbanden

Feyenoord zal de eerste officiële wedstrijd van het seizoen spelen met rouwbanden. Dit in verband met het overlijden van clubicoon Ove Kindvall. "Het eerste waar je aan denkt is die goal, de belangrijkste goal uit de historie van Feyenoord”, doelde de trainer op het winnende doelpunt in de finale van de Europa Cup I tegen Celtic in 1970. "Het is erg treurig dat hij er niet meer is. We denken aan Ove en zijn familie.”

Wisselvallige voorbereiding

Van Persie heeft met Feyenoord een wisselvallige voorbereiding op het seizoen achter de rug. Zo wonnen de Rotterdammers met 4-0 van Wolfsburg en werd er met 2-1 verloren van Nice. Van Persie verwacht dat zijn elftal klaar is voor het echte werk. "Ik ben tevreden over de afgelopen weken. We zetten steeds de juiste stapjes vooruit", oordeelde de coach. Als Feyenoord de dubbele ontmoeting met Fenerbahçe wint, dan treft het Benfica of Nice in de play-offs voor de Champions League.