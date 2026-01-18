Vurnon Anita werd vorig seizoen kampioen in de Keuken Kampioen Divisie met FC Volendam en promoveerde naar de Eredivisie, maar een langer verblijf in het vissersdorp zat er niet in. Niet vanwege sportieve redenen, maar door een voorstel dat de voormalig Ajacied zelf als 'een beetje gênant' bestempelde.

Anita sloot gedurende het seizoen bij Volendam aan met een duidelijk plan. "Ik speelde daar een half jaar op amateurbasis met het idee te promoveren, het gesprek aan te gaan en dan misschien in de Eredivisie te gaan spelen", vertelt hij aan Ajax Life. Dat eerste doel lukte: Volendam pakte het kampioenschap en keerde terug op het hoogste niveau. De vervolgstap met Anita in de Eredivisie bleef echter uit.

'Gênant' aanbod

Het aanbod dat hij daarna kreeg, overtuigde hem allerminst. "Het was een beetje gênant. Het ging om duizend euro netto per maand. Geen bedrag dat het de moeite maakt zes dagen per week heen en weer te rijden", is Anita duidelijk.

Hij besloot de eer aan zichzelf te houden en belde FC Volendam-trainer Rick Kruys. "Even goede vrienden. Het was goed zo en ik ging daarna ook niet meer op zoek", vertelt hij over zijn vertrek. Tijdens zijn halfjaar bij Volendam kwam Anita tot twaalf optredens, waarvan slechts vier in de basis. Echt overtuigen in het kampioenselftal kon de 17-voudig international van Curaçao niet.

Terugkeer naar Ajax

Anita koos voor een vertrouwde omgeving bij Ajax Zaterdag 1 en is daarnaast actief bij de Ajax Foundation, waar hij jongeren helpt hun talent te ontdekken. "Het is intensief, maar het geeft energie. Ik spreek hun taal en merk dat ik ze echt kan raken", vertelt hij. Zo blijft hij zelf actief op het veld, zonder de druk van het hoogste niveau.

Ook een toekomstige rol als jeugdtrainer of een andere functie binnen Ajax sluit hij niet uit. "Ik sta voor alles open. Door mijn carrière voel ik niet de druk om nu iets te móéten", zegt Anita. Voorlopig ligt de focus echter volledig op spelen bij Ajax Zaterdag 1 én mocht het nationale team van Curaçao bellen, dan staat hij daar ook voor open. "Fred Grim trouwens ook hoor. Ik doe het gratis", besluit hij met een lach.

Volendam zonder Anita in de Eredivisie

De Palingboeren begonnen zodoende aan het seizoen zonder de ervaring van Anita. Daartegenover stond de komst van Gibson Yah van FC Utrecht, die een ware sensatie geworden is gedurende de eerste seizoenshelft. Desondanks heeft de ploeg van Kruys het lastig in de Eredivisie. Waar het in de KNVB Beker nog verrassend won op bezoek bij Sparta, staat Volendam in de competitie op een gedeelde laatste plaats met Heracles en NAC Breda.

