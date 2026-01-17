Ajax heeft middels een persbericht Jordi Cruijff gepresenteerd als nieuw technisch directeur. De zoon van Ajax-legende Johan Cruijff neemt de taken over van Alex Kroes vanaf 1 februari. Eerder berichtte Ajax al over een mondeling akkoord; dat is nu ook contractueel vastgelegd. Hij tekent in Amsterdam tot 30 juni 2028.

Van een officiële ontmoeting met de media komt het voorlopig nog niet. Dat zal pas ingepland worden in februari, wanneer zijn dienstverband officieel begint bij Ajax. In de Johan Cruijff ArenA keken mensen druk om zich heen in de hoop een glimp van Cruijff op te vangen, mar die mensen kwamen bedrogen uit. Cruijff liet zich niet zien.

Reactie Jordi Cruijff

Wel is Cruijff in Nederland om de laatste zaken af te ronden, voordat hij kan beginnen op 1 februari. Hij verbindt zich aan de club waar zijn vader uitgroeide tot een legende tot de zomer van 2028. Hij zal daar eerst starten als titulair directeur, met dezelfde bevoegdheden als Alex Kroes, maar zal later als statutair directeur aangedragen worden. Dat kan pas gebeuren bij een aandeelhoudersvergadering. Is dat gebeurd, dan heeft Cruijff direct meer tekenbevoegdheid.

Cruijff is erg blij om te tekenen bij Ajax. " Het is heel bijzonder om hier te zijn en om mijn contract te tekenen. In het stadion dat vernoemd is naar mijn vader en bij de club die al van jongs af aan belangrijk is in mijn leven. Het spreekt voor zich hoeveel het betekent voor mij en mijn familie. Vanaf februari ga ik mij volledig inzetten voor Ajax. Daarbij krijg ik een groot gevoel van verantwoordelijkheid en trots. Ik bedank de club voor het vertrouwen. Ajax is een unieke club met een rijke geschiedenis, ik ga er alles aan doen om daar samen een nieuw succesvol hoofdstuk aan toe te voegen."

Directeur Menno Geelen licht toe waarom Ajax precies bij Cruijff is uitgekomen. "Na het aangekondigde vertrek van Alex hebben we een gedegen selectieprocedure doorlopen. We hebben met meerdere sterke kandidaten gesproken en Jordi kwam daar als beste uit. Jordi heeft zich na een mooie internationale voetbalcarrière onder andere als directeur verder ontwikkeld. Hij weet wat er nodig is om binnen en buiten het veld op het hoogste niveau te presteren en hoe je eigen jeugd laat doorstromen naar de top. Met een complete directie gaan we nu verder bouwen aan de resultaten die Ajax verdient."

Historie van Cruijff

In december kwamen Ajax en Cruijff al tot een principeakkoord. Hiermee start een nieuw avontuur voor de zoon van legende Johan. In zijn eigen carrière als voetballer kwam hij uit voor FC Barcelona, Manchester United én het Nederlands elftal. Als technisch man was hij betrokken bij Maccabi Tel Aviv, FC Barcelona én de Indonesische voetbalbond.

Zoektocht bij Ajax

Cruijff zal vanaf februari de tijd nemen zich alvast voor te bereiden op het nieuwe seizoen met Ajax. Er werd al besloten dat interim-trainer Fred Grim het seizoen afmaakt. Een nieuwe trainer hoeft Cruijff dus pas in de zomer aan te stellen. Wel zal hij alvast druk op zoek gaan naar spelers die hij in de zomer wil gaan aantrekken. Geluiden gaan ook dat hij deze transferwindow al behoorlijk over de rug van Alex Kroes en Marijn Beuker meekijkt.

