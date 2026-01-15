FC Volendam heeft donderdag de kwartfinale van de Eurojackpot KNVB Beker bereikt na een zege op Sparta. Met een stand van 1-1 in de 90e minuut leek er verlengd te gaan worden in Rotterdam, maar na een zenuwslopende slotfase werd de wedstrijd toch nog beslist.

Brandley Kuwas opende de score voor de uitploeg in de dertiende minuut.De aanvaller stond na een voorzet van Aurelio Oehlers bij de tweede paal op de juiste plek om te scoren: 0-1. Daarna maakte Ayoni Santos gelijk in minuut 32. Met die 1-1-stand leken de ploegen af te stevenen op verlenging. Totdat scheidsrechter Martin van den Kerkhof naar de stip wees in het strafschopgebied van Sparta.

Toch werd de strafschop teruggedraaid na tussenkomst van de VAR. Een Sparta-speler stond wel degelijk op de voet van invaller Robert Mühren, maar dat was volgens Van den Kerkhof 'ongelukkig' en geen overtreding.

In de blessuretijd scoorde Mühren alsnog de winnende goal voor FC Volendam en kon de feestvreugde losbarsten bij de ploeg van Rick Kruys.

Sc Heerenveen

Ook Sc Heerenveen bereikte donderdag de kwartfinale na een 3-1-overwinning op RKC Waalwijk. De thuisploeg was beter dan RKC, maar het lukte lange tijd niet dat in de score uit te drukken. Luuk Brouwers en Luca Oyen misten goede mogelijkheden. Vijf minuten voor rust viel de openingstreffer alsnog. Na een lage voorzet vanaf de linkerkant kon Jacob Trenskow de bal in het doel schuiven: 1-0.

RKC kwam in de 65e minuut onverwacht langszij. Jesper Uneken stuitte eerst nog op doelman Bernt Klaverboer, maar de van PSV gehuurde spits scoorde daarna op schitterende wijze alsnog. Uneken zag de bal na een omhaal via de lat en de paal het doel ingaan. Heerenveen liet het niet op een verlenging aankomen. Oliver Braude zette Heerenveen een kwartier voor tijd weer op voorsprong en in blessuretijd had Trenskow opnieuw succes.

Vrijdag is de loting voor de kwartfinales, maar nog niet alle kwartfinalisten zijn bekend. NEC speelt dinsdag nog de uitgestelde wedstrijd tegen De Treffers in de KNVB Beker.