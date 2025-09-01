Erik ten Hag heeft zijn korte periode bij Bayer Leverkusen afgesloten met een vroegtijdig ontslag. Na slechts twee maanden samenwerking is de Nederlandse coach op straat gezet door de club, een beslissing die zowel binnen als buiten Duitsland voor gefronste wenkbrauwen zorgt. Oud-spits Erik Meijer, die Bayer Leverkusen door en door kent, deelt zijn kijk op de plotselinge breuk. "Aan de andere... Je kunt ook nog drie maanden blijven sukkelen."

De afgelopen week hing er al een gespannen sfeer in Leverkusen. Het begon met de pijnlijke nederlaag tegen Hoffenheim (1-2), maar de situatie escaleerde na het verspelen van een comfortabele 1-3 voorsprong tegen Werder Bremen (3-3). "Ik sprak Erik voor het eerste competitieduel, dan heb je niet het idee dat je veertien dagen een ontslagbericht voorbij ziet komen. Het is vrij snel, maar ik neem aan dat de directie een bepaald beeld heeft gekregen en dat ze niet hetgeen hebben gezien wat ze hadden verwacht", zegt Meijer tegen Sportnieuws.nl.

Onverwachts vertrek

Voor Meijer was het vertrek van Ten Hag onverwacht, vooral gezien het conservatieve beleid van Leverkusen. "Dit had ik zeker niet verwacht bij een club als Leverkusen, die normaal gesproken heel voorzichtig zijn met transfers, scouten en hoe behouden we de rust in de club. Dus ik denk dat Erik écht niet de juiste persoon voor dit moment was."

Hoewel het ontslag extreem vroeg lijkt, vindt Meijer dat de beslissing verdedigbaar is. "Het is een grote verrassing, maar van de andere kant… Als de hele club het idee heeft dat dit niet werkt, dan kun je beter meteen de knoop doorhakken. Je kunt nog drie maanden blijven sukkelen, maar dan kom je niet meer weg met de doelen die je vooraf gesteld hebt", vervolgt de oud-spits van Leverkusen, die tussen 1996 en 1999 twintig scoorde voor Die Werkself.

Gezichtsverlies voor Ten Hag

Meijer kijkt wel met gemengde gevoelens naar het transferbeleid van technisch directeur Simon Rolfes. "Er valt misschien wél wat voor te zeggen dat Leverkusen vrijwel alle sterkhouders heeft laten gaan, maar ik ga er vanuit dat Erik dit van tevoren ook wist. Alleen, er zijn te veel spelers met een prominente rol vertrokken. Erik moest helemaal opnieuw beginnen met zijn manier van voetbal met acht à negen nieuwe spelers en dat terwijl de meesten ook pas in de afgelopen week zijn gekomen…"

Voor de oud-succescoach van Ajax betekent dit een nieuwe tegenslag in zijn trainerscarrière. Toch probeert Meijer het in perspectief te plaatsen. "Ik denk dat Erik ten Hag en Bayer Leverkusen het fout hebben ingeschat, maar vooral voor Erik is dit natuurlijk wel gezichtsverlies. Hij heeft bij Manchester United nog wel twee prijzen gehaald, dat kunnen niet heel veel mensen zeggen. Maar het is pijnlijk als je na twee maanden al je biezen moet pakken en weer thuis bent."

Cesc Fabrégas

Ondertussen doen geruchten in de Duitse media dat Ten Hag überhaupt niet de eerste keuze van Leverkusen was. De club zou oorspronkelijk op zoek zijn geweest naar een andere kandidaat, namelijk Cesc Fàbregas. Meijer reageert op deze berichten. "Als dat zo is, dan heeft de club een risico genomen en verloren", stelt Meijer, die ziet dat Leverkusen voor een pittige uitdaging staat. "Xabi Alonso heeft de lat aardig hoog gelegd. Dus probeer maar eens op 1 september een nieuwe coach te vinden die aansluit bij Alonso.”

