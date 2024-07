Erik ten Hag na eerste oefenwedstrijd Manchester United al woest: 'Dit hoort niet bij topvoetbal'

Het EK is pas net afgelopen, maar Manchester United speelde maandag alweer de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Coach Erik ten Hag zag zijn ploeg verliezen bij het Noorse Rosenborg en was na afloop niet te spreken over de prestatie van zijn team.

Het was lange tijd onzeker of Ten Hag het vertrouwen zou krijgen van de clubleiding om dit seizoen weer op de bank te zitten, maar na lang wikken en wegen werd zijn contract verlengd. De Nederlander besloot daarna om aardig wat landgenoten binnen te halen.

Ruud van Nistelrooij en René Hake zijn de nieuwe assistenten en Jelle ten Rouwelaar is de nieuwe keeperstrainer op Old Trafford. Ook kwam kersvers Oranje-international Joshua Zirkzee over van het Italiaanse Bologna.

Slecht begin

Zirkzee was er tijdens het oefenduel tegen Rosenborg nog niet bij en zonder hem had United het erg moeilijk. Topspelers als Casemiro, Marcus Rashford, Mason Mount en Aaron Wan-Bissaka stonden wel aan de aftrap, maar konden niet voorkomen dat de ploeg van Ten Hag met 1-0 verloor van de Noren.

De Nederlandse coach was dan ook niet blij met zijn spelers. "Het was vandaag onder de maat", vertelde Ten Hag tegen het clubkanaal van de club. "Natuurlijk is het de voorbereiding, maar bij Manchester United gaat het erom te winnen en zeker niet om wedstrijden te verliezen."

"Dit is niet de standaard die hoort bij topvoetbal", vervolgde Ten Hag. "Daar moet je veel beter voor spelen en dat begint erbij dat je fit moet zijn. De tegenstander speelt al in de competitie, dus zij zijn meer wedstrijdfit dan wij." Toch wilde hij dat niet als excuus gebruiken: "We zijn Manchester United en moeten beter presteren."

Nog even de tijd

Ten Hag weet dat zijn ploeg nog even de tijd heeft om te verbeteren. Het speelt namelijk nog vier oefenwedstrijden voordat het op 10 augustus strijd om de Community Shield tegen stadgenoot Manchester City.

United begint vervolgens op 16 augustus aan de Premier League met een wedstrijd tegen Fulham. In de derde speelronde volgt dan een bijzonder duel: aartsrivaal Liverpool komt dan op bezoek op Old Trafford. Dat is direct het eerste gevecht tussen Ten Hag en Arne Slot, die deze zomer van Feyenoord verkaste naar Liverpool.