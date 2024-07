Erik ten Hag ziet reservekeeper uitblinken in eerste oefenduel van Manchester United, die wel verloren gaat

Manchester United heeft het eerste oefenduel van het nieuwe seizoen in de laatste minuut verloren. Op bezoek bij Rosenborg in Noorwegen werd het 1-0. Trainer Erik ten Hag kon nog niet beschikken over zijn twee Nederlandse spelers, Tyrell Malacia en kersverse aanwinst Joshua Zirkzee.

Het was de eerste oefenwedstrijd voor de spelers van Manchester United, die tegenwoordig onder een compleet Nederlandse leiding spelen. Trainer Erik ten Hag heeft René Hake en Ruud van Nistelrooij aan laten trekken als zijn assistenten, terwijl Jelle ten Rouwelaar de nieuwe keeperstrainer is. Ten Hag haalde met Joshua Zirkzee ook een Nederlandse spits, maar die zat nog niet bij de wedstrijdselectie.

Tyrell Malacia is na maandenlange afwezigheid weer in training bij Manchester United Tyrell Malacia is eindelijk weer op het trainingsveld van Manchester United te vinden. Na ruim een jaar blessureleed werkt hij nu een individueel programma af bij de Engelse topclub.

Ook Tyrell Malacia, die net begonnen is met individueel trainen, zat nog bij het team van Ten Hag. Hij miste sowieso een hele hoop toppers: Bruno Fernandes, Luke Shaw, Lisandro Martinez, Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund en Christian Eriksen waren bijvoorbeeld allemaal nog afwezig. Vanwege hun deelnames aan het EK en de Copa America.

Manchester United presenteert voor tientallen miljoenen Nederlandse spits: 'Klaar om prijzen te winnen' Joshua Zirkzee is nu officieel speler van Manchester United. De Engelse topclub heeft de Nederlandse spits zondag gepresenteerd. Hij komt voor ruim veertig miljoen euro over van het Italiaanse Bologna.

Keeper blijkt de grote ster

Ten Hag begon nog met een aantal sterren aan de wedstrijd tegen Rosenborg, zoals Casemiro, Marcus Rashford en Mason Mount. Maar daar bleef na de thee niks meer van over: de Nederlandse trainer wisselde alle veldspelers. Alleen keeper Radek Vitek mocht blijven staan.

De beste elf konden in de eerste helft geen potten breken tegen Rosenborg. Sterker nog: de beste kansen waren voor de Noren. Vitek moest een paar keer redding brengen om de nul op het scorebord te houden. De Noorse competitie loopt per kalenderjaar en dus verkeerden de spelers van Rosenborg in topvorm.

Ten Hag zal hoogstwaarschijnlijk voor André Onana kiezen als eerste doelman, maar Vitek bewees zich toch zeker tegen Rosenborg. De Tsjechische keeper speelde een puike wedstrijd, nadat hij ook in de tweede helft belangrijk was met de nodige, knappe reddingen. In de blessuretijd moest hij wel één keer incasseren: Noah Holm schoot van dichtbij raak.

Keeperstrainer verruilt na twee maanden Ajax alweer voor Manchester United Hij werd pas twee maanden geleden aangesteld door Ajax, maar Jelle ten Rouwelaar vertrekt al snel uit Amsterdam. De keeperstrainer, die deze zomer overkwam van Burnley, heeft namelijk getekend bij Manchester United.

Feestje voor Rosenborg-fans

Na 75 minuten was er nog steeds niet gescoord en dus besloten de fans van Rosenborg zelf maar een feestje te maken op de tribunes. De wave werd ingezet en later volgde er een cynisch applaus. De supporters kwamen om het 'grote' Manchester United te zien, maar zagen eigenlijk alleen maar het tweede, derde en misschien wel vierde elftal in actie.