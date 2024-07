Arne Slot heeft 'grote schoenen' te vullen bij Liverpool: 'Dat hij dat deed is heel bijzonder'

Arne Slot is nu écht begonnen aan zijn avontuur bij Liverpool. De van Feyenoord overgekomen trainer hield vrijdag zijn eerste persconferentie bij zijn nieuwe club. Daar ging het natuurlijk over Jürgen Klopp, die deze zomer na negen succesvolle jaren afzwaaide.

Volgens Slot heeft hij 'grote schoenen te vullen'. Een zware erfenis, zo omschreef hij het. "Maar ik neem wel een ploeg over met een winnaarsmentaliteit. Wat Jürgen zo bijzonder maakt, is de indruk die hij achtergelaten heeft. Hij zei altijd: ik ben de 'Normal One', maar de fans zagen dat anders. Wat hij de club heeft gegeven is veel meer dan normaal."

Gesprek met Klopp

Slot sprak met de Duitser, die bijna negen jaar bij Liverpool werkte en in die periode onder meer de Engelse titel, de FA Cup en de Champions League won. "We hebben het over van alles gehad, maar dat blijft onder ons", aldus de 45-jarige coach die is overgekomen van Feyenoord.

Klopp deed bij zijn laatste duel op Anfield een oproep zijn opvolger te steunen, zoals ook hij altijd het vertrouwen heeft gehad en onderstreepte die oproep met een lied over Slot. "Dat hij over mij gezongen heeft was heel bijzonder. Ik had het geluk dat me dat bij Feyenoord ook is overkomen, maar dat dit hier nu al is gebeurd is een mooi begin."

Speelstijl belangrijker dan prijzen

Slot is niet alleen naar Liverpool gekomen om prijzen te winnen. "Natuurlijk wil je bij een club werken met veel goede spelers, waar het mogelijk is iets te winnen. Maar om mij te overtuigen moest het ook mogelijk zijn mijn speelstijl in te brengen. Het moet om meer gaan dan trofeeën alleen."

Arne Slot begint het nieuwe seizoen op bezoek bij promovendus Ipswich Town. Twee duels later staat al een ontmoeting op Old Trafford te wachten tegen het Manchester United van Erik ten Hag.