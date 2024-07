Erik ten Hag op Nederlandse toer: 'Revelatie Serie A kost tientallen miljoenen en ondergaat medische keuring'

Erik ten Hag verlengde afgelopen week zijn contract bij Manchester United en zet zijn ambities bij de Engelse grootmacht direct kracht bij door enkele Nederlanders te kopen voor grote bedragen. The Red Devils hengelen naar Xavi Simons en de komst van Matthijs de Ligt lijkt slechts een kwestie van tijd, maar één transfer is écht al bijna rond.

Joshua Zirkzee werd namelijk al gespot in de Engelse stad, waar hij aanwezig is om vrijdag zijn medische keuring te ondergaan. De Nederlandse spits kende een goed seizoen bij Bologna, dat vriend en vijand verraste door de Champions League te behalen. Zirkzee werd clubtopscorer en wekte daarmee interesse van meerdere Europese grootheden op. Juventus werd genoemd voor een binnenlandse transfer, maar volgens The Sun is de overgang naar Manchester United dus zo goed als rond.

Spits is broodnodig

Erik ten Hag kan namelijk wel wat concurrentie gebruiken voor Rasmund Hojlund, die op tien treffers bleef steken in zijn debuutseizoen in de Premier League. De Deen is bovendien de enige spits in de selectie en dus moest Ten Hag creatief bezig wanneer hij een andere smaak wilde of moest opstellen; in sommige wedstrijden fungeerden middenvelders Bruno Fernandes en Scott McTominay zelfs als spitsenduo. De komst van Zirkzee moet dat in het nieuwe seizoen gaan voorkomen.

Hoog transferbedrag

De nummer acht van het afgelopen seizoen is dan ook bereid diep in de buidel te tasten voor Zirkzee: de voormalig speler van Bayern München zou veertig miljoen euro kosten. Als de medische keuring goed verloopt, ligt er een vijfjarig contract klaar. In Manchester treedt de 23-jarige Zirkzee in de voetsporen van zijn aanstaande assistent-trainer Ruud van Nistelrooij, die tussen 2001 en 2006 erg succesvol was bij de twintigvoudig landskampioen.

'Manchester United doet Matthijs de Ligt voorstel tot 2029, akkoord is aanstaande' Manchester United heeft Matthijs de Ligt (24) een contractvoorstel voor vijf seizoenen gedaan, dat meldt De Telegraaf. Het management van de Oranje-international onderhandelt volgens de krant met de club van Erik ten Hag.

Nederlandse enclave

Zirkzee treft met Ten Hag, Van Nistelrooij en ook assistent-trainer René Hake en keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar een Nederlandse staf aan, maar kan ook enkele Nederlandse teamgenoten verwachten. Tyrell Malacia staat nog twee jaar onder contract bij de club, maar is al ruim een jaar afwezig met een blessure. Wel wordt verwacht dat Matthijs de Ligt snel wordt verwelkomd. Ook Xavi Simons wordt genoemd als mogelijke versterking, al liggen daar veel kapers op de kust.

'Veelbesproken Oranje-international kan na EK voor gigantisch bedrag naar Manchester United' Bij Manchester United zijn ze op de Nederlandse toer. Na Joshua Zirkzee en Matthijs de Ligt wil Erik ten Hag nog een Oranje-international naar Old Trafford halen. Xavi Simons moet voor een enorm bedrag losgeweekt worden van Paris Saint-Germain.

Weinige speeltijd op EK

Zirkzee werd na blessures verlaat opgeroepen voor het EK in Duitsland, maar zijn inbreng bleef beperkt tot twee enorm korte invalbeurten. Hij debuteerde voor de nationale ploeg in de kwartfinale tegen Turkije, toen hij drie minuten voor het einde het veld mocht betreden. In de verloren halve finale tegen Engeland kwam de spits zelfs pas in de blessuretijd binnen de lijnen. Na afloop had Zirkzee al een onderonsje met Manchester United-middenvelder Kobbie Mainoo, die hij vermoedelijk snel zijn teamgenoot kan noemen.

Brian Brobbey maakte eerste EK-minuten tegen Engeland: deze vijf spelers van Oranje kwamen niet in actie Brian Brobbey was eventjes invaller tegen Engeland en maakte daarmee zijn eerste minuten van dit EK voetbal. Het waren ook zijn laatste, want Nederland vloog er in de halve finale uit tegen Engeland (2-1). Welke spelers van Oranje bleven zonder minuten?

