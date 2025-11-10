Het is een paar dagen na het ontslag van Ajax-trainer John Heitinga, maar nog steeds het gesprek van de dag. Dus kan dit onderwerp niet ontbreken in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Kim Lammers.

“We gaan beginnen met hét nieuws van de week, waar het nonstop over is gegaan: het ontslag van John Heitinga. Kom maar door”, opent Hoog. Lammers, die deze week Naomi van As vervangt, vertelt: “Ik heb er mijn column ook over geschreven, omdat het mij toch wel raakt.”

'Ik vind het verdrietig'

“Ik vind het verdrietig hoe er over coaches wordt gesproken en hoe er met ze wordt omgegaan”, zegt Lammers. “De kop van Jut is eigenlijk altijd de coach. Heb je succes, dan gaat het applaus naar de spelers. Loopt het niet goed, dan rolt de kop van de trainer.”

Toch zag ze ook iets positiefs: “Laat ik één ding wel benoemen: hulde aan Peter Bosz en Ron Jans. Die spraken zich openlijk uit, en het was zó puur. Bij Jans zag je echte emotie. Hij sprak zich uit over wat het met hem deed en steunde hem. Dat vond ik echt mooi om te zien. Dit was bovendien vlak voordat Utrecht tegen Ajax speelde. Je kunt ook denken: ‘lekker, daar is het een puinhoop, hier pluk ik de vruchten van’, maar het was oprecht en belangrijk.”

Kritiek

Hoog sluit zich daarbij aan: “Bosz gaf ook aan dat je niet steeds de vraag moet krijgen of je er morgen nog zit als coach. En dat argument van ‘ze verdienen veel geld, dus ze moeten niet zeuren’, ook van tafel mag’.”

“De media is zó kritisch. Ze zitten er bovenop en soms ook echt respectloos. Supporters nemen dat weer over, en dat verplaatst zich naar sociale media. Iedereen bemoeit zich ermee met een profielfoto van een hond en de naam Anoniempje123. Lekker losgaan op Heitinga", zag Hoog gebeuren.

'Het was pijnlijk om te zien'

Lammers vult aan: “Het was onhoudbaar. Ik ben eerlijk gezegd ook opgelucht voor hem. Het was bijna pijnlijk om te zien.” Hoog: “Ja, ik voelde ook opluchting. Tegelijkertijd heeft het zoveel schade gedaan aan zijn carrière. En ook thuis, man… die kinderen hebben het natuurlijk ook zwaar. Ook al weet je dat dit erbij hoort.”

Hoog vervolgt: “Hij was gewoon niet de juiste man voor deze job, met dit team. Hij kon het simpelweg niet tot een goed einde brengen.” Lammers reageert: “Toch heb ik ergens ook bewondering voor hem. Hij had als assistent van Arne Slot in de luwte bij Liverpool kunnen blijven, maar als echte clubman durfde hij het aan."

“Ik denk dat hij dacht dat Ajax verder was dan ze in werkelijkheid waren. Vorig jaar draaiden ze met Francesco Farioli nog een goed seizoen, dus Heitinga zei ja tegen iets wat hij als stabiel zag. Maar dat bleek het niet. En nu dus op zoek naar een nieuwe coach”, besluit Hoog.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week wordt Van As vervangen door Kim Lammers, oud-teamgenoot van Hoog. Ze praten over het vertrek van Ajax-trainer John Heitinga, de knappe prestatie van Max Verstappen in Brazilië en Merel Conijn, die vlak voor het OKT een opvallende keuze maakt. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: