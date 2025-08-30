De druk op de schouders van Erik ten Hag is flink toegenomen nadat hij zaterdag met Bayer Leverkusen wederom punten verspeelde in Bundesliga. Duitse media stellen dat de Nederlandse trainer "veel werk te verzetten" heeft en vragen zich af hoe lang zijn positie als hoofdcoach nog houdbaar is.

Hoewel debutant Malik Tillman de coach aan een doelpunt hielp, kwam de ploeg van Ten Hag niet verder dan een gelijkspel tegen Werder Bremen na een kolderieke eindfase van de wedstrijd. Toen de thuisploeg rood kreeg, leken de eerste drie punten voor de ploeg uit Leverkusen binnen, totdat Isaac Schmidt een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer scoorde en diep in blessuretijd de 3-3 viel. Het was Karim Coulibaly die Ten Hag een flinke kater bezorgde.

'Geen enkele reactie laten zien'

Van de vier duels met de Duitse ploeg tot nu toe, won Ten Hag er slechts één. Alleen in het Duitse bekertoernooi zegevierde Leverkusen, nota bene tegen een laagvlieger. In de Bundesliga werd zaterdag voor de tweede keer verloren. Het Duitse Sky Sport spreekt dan ook van de "zoveelste tegenslag voor Erik ten Hag." De coach heeft volgens het medium "nog veel werk te verzetten na deze zware terugval."

"Werder-waanzin schokt Ten Hag", kopte Bild. "Dit betekent dat de gehoopte opluchting voor Ten Hag nog niet is uitgekomen. Zijn team heeft geen enkele reactie laten zien op hun matige optreden in de openingswedstrijd tegen Hoffenheim (1-2)", concludeert het Duitse medium.

'Geen energie, noch zelfvertrouwen'

Kicker stelde de avond voor het duel tegen Werder Bremen dat de Nederlandse coach "geen energie, noch zelfvertrouwen" uitstraalde voor het duel. Daarbij wist het medium te benoemen dat de trainer intern onder vuur ligt vanwege kritiek op zijn uitspraken en wedstrijdvoorbereiding.

"De vraag is hoeveel krediet Ten Hag nog heeft. En wat er met de coach gebeurt als er in Bremen opnieuw een teleurstelling uitbreekt", stelde het medium een dag voor de nederlaag. Die geluiden zullen er na zaterdag niet beter op zijn geworden voor de Nederlandse coach.

