FC Barcelona vreest voor een uitbraak van de ernstige ziekte tuberculose. Bij de verbouwing van stadion Camp Nou werd bij een van de bouwvakkers de infectie geconstateerd. Er is nu een onderzoek gaande naar mogelijke besmettingen.

De autoriteiten in Barcelona voeren een bron- en contactonderzoek uit rondom de bouwvakker. 23 van zijn collega's werden daarbij ook getest op de ziekte, meldt het Spaanse medium El Pais. Als er nog twee diagnoses uitkomen, wordt er officieel gesproken van een uitbraak.

Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie en meestal de longen treft. Bij de actieve vorm kunnen de bacteriën via de lucht worden verspreid. Het kan zo'n zes maanden duren om te genezen, door middel van antibiotica.

Bij de club hopen ze dat de besmetting geen invloed heeft op de ploeg van Hansi Flick. Bij verdere verspreiding zou het kunnen dat ook de spelers getest moeten worden.

Opening Camp Nou voor publiek

Naar verwachting gaat de opening van het stadion voor publiek vrijdag gewoon door. Dan staat er een training van FC Barcelona in het vernieuwde Camp Nou op het programma. De fans zijn benieuwd naar de hernieuwde kennismaking met het iconische stadion dat een volledige make-over heeft ondergaan.

In het stadion, nog niet in gebruik voor wedstrijden, kunnen straks 105.000 toeschouwers plaatsnemen. Vrijdag zijn er 23.000 fans welkom voor een eerste indruk. De tickets zijn al uitverkocht. Slechts een deel van het stadion is toegankelijk.

De verbouwing heeft meer tijd gekost dan gepland en Barcelona speelt de thuiswedstrijden vooralsnog in het Olympisch Stadion op de berg Montjuïc. Zodra de gemeente toestemming geeft om minimaal 45.000 toeschouwers toe te laten, keert de club voor wedstrijden terug naar het eigen stadion. Barcelona hoopt dat dat nog in dit kalenderjaar gebeurt.

Lucas Pérez

Het is niet voor het eerst dat de voetbalwereld wordt opgeschrikt door een tbc-besmetting. Dat gebeurde begin dit jaar nog in Nederland bij PSV. Spaanse aanvaller Lucas Pérez werd daar positief getest op de ziekte en daardoor moest bij de club ook een onderzoek worden ingesteld. Gelukkig werden er geen andere gevallen vastgesteld.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.